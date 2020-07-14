▲行動圖書館首站開往八仙洞外廣場樹下，大熱天擠滿閱讀人潮。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府文化處14日在長濱鄉八仙洞舉辦「青春洋溢 校外走讀趣」閱讀活動，暑假開辦就從海岸線最北端開始，在地長濱國中在張新發校長率領全校師生近100人熱情響應，參與這場在疫情趨緩後獨特的閱讀盛會，文化處長鍾青柏希望學生們能夠認識自己家園的歷史人文外，也可學習用文學的角度來表達自己的家園。

活動以小提琴演奏「太陽」、「告白汽球」、「天黑請閉眼」熱門歌曲拉開序幕，接著由在地作家齊萱與觀眾講讀分享「做工的人」進入書海，最勁爆的AFJ樂團熱曲一演出，吸引路過的遊客也來參與這項閱讀盛會，每個與會者眼光循著書車架上的每本書，找到自己喜愛的書本，靜靜的閱讀，就在蟬鳴大自然伴奏下，一邊聆聽樂團的演唱，當樂團唱出最夯的舞曲時，時而開心的隨著節奏扭著身體，不由自覺的起身一起樂跳唱，熱爆的天氣大家熱情揮灑，一點也不減熱力放射的快樂。

鍾青柏也到場為學生們鼓勵，並指出，為了「成為更好的自己」而學習，進而與他人及世界共感、共好，走出戶外也是另一種學習，能夠認識自己家園的歷史人文外，也可學習用文學的角度來表達自己的家園，找到讓自己不斷前進的能量很重要，不管身處什麼樣的年代，有能力開創專屬於自己未來的人，他們的眼神總因內心懷著「希望」而閃閃發亮，「閱讀書本」相信也有這樣的魔力，暑假安排「閱讀計畫」也是栽培自己的夢想藍圖。

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