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好戲連台！屏東藝術宅急便啟動 27個團隊33鄉鎮巡演

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▲屏東「藝術宅急便」11日至12月12日，在屏東縣各鄉鎮進行33場演出 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東「藝術宅急便」11日至12月12日，在屏東縣各鄉鎮進行33場演出，圖 斜槓青年創作體   。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「藝術宅急便」表演團隊鄉鎮巡演7月起跑，涵括舞蹈、戲劇、音樂等27個優質團隊，從11日至12月12日，在屏東縣各鄉鎮進行33場演出，拉近民眾與藝文的距離，並在後疫情時代藉由表演藝術帶動藝文人口回流。

「藝術宅急便」首場由屏東傑出演藝團隊-明興閣掌中劇團打頭陣，11日上午9時在滿州鄉公所前榕樹圓環，下午3時於新埤打鐵天后宮帶來經典劇目《掌中弄巧》。專業純熟的操偶技藝、詼諧逗趣的口白及緊湊熱鬧的表演節奏，老少咸宜。

屏東縣政府文化處長吳明榮表示，今年上半年受疫情衝擊，表演活動幾乎停擺，從下半年開始以復甦藝文為目標，一系列展演活動陸續啟動。而「藝術宅急便」把不同類型的表演舞台，搬到鄉鎮社區活動中心、學校、廟埕等據點，更貼近庶民生活，也讓偏遠地區的鄉民都能免費欣賞優秀的表演，感受文化薰陶。

今年「藝術宅急便」邀集27個縣內外藝文團隊，有明華園天字戲劇團、心心南管樂坊、廣受親子喜愛的蘋果兒童劇團、演出作品充滿草根力量的金枝演社、滯留島舞蹈劇團、以及斜槓青年創作體帶來戲劇創作《世紀大拍賣》。

文化處說，33場演出皆自由入場，歡迎民眾在週休相揪看表演，相關演出訊息請上文化處官網或FB查詢。

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