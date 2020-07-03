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想法與視覺的撞擊　屏東創意廣告首獎50萬…等您來挑戰

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▲2020屏東創意廣告節即日起徵件，首獎50萬元 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲2020屏東創意廣告節即日起徵件，首獎50萬元 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2020屏東創意廣告節即日起徵件，參賽者只要拍攝30秒與屏東有關的創意廣告影片，就有機會抱走50萬元首獎。「挑戰想法與視覺的撞擊，屏東沒在怕！」，屏東縣長潘孟安發出戰帖，歡迎高手來拿獎金。

▲2020屏東創意廣告節即日起徵件，首獎50萬元 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼屏東廣告節徵件。 

▲2020屏東創意廣告節即日起徵件，首獎50萬元 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣政府今3日同步發表一支影片揭開屏東創意廣告節序幕(https://youtu.be/DexIFpAXMSQ)，由潘孟安縣長和全方位藝人「又仁」擔綱演出；又仁化身「張阿琴」主播到屏東出外景，和潘孟安縣長現場連線，一人身兼數職，生動詮釋廣告拍攝現場情況，相當逗趣。

潘孟安縣長說，影像世界魅力無窮，廣告雖不同於拍攝長片所需投入的時間和設備，有時甚至只需要一支手機就可以完成，但從拍攝、剪片到配樂，短短幾秒內如何吸引觀眾眼球，並不簡單，許多經典廣告至今仍讓人印象深刻，爆發的創意和神手剪接打造一部部經典的廣告，屏東創意廣告節就是要發掘「創造經典」的廣告奇才。

屏東創意廣告節即日起開放投稿至9/13止，將分兩階段評選；海選階段先選出8組優質團隊進入決選，入選後即提供拍片補助金5萬元，並邀請知名全方位藝人「又仁」、於走鐘獎獲得多項獎項的「台客劇場 TKstory」團隊、熱愛台灣與米漿的國外網紅「LoganDBeck 小貝」、及HowFun團隊的靈魂人物「藍亦明」擔任導師，指導拍攝技巧、調整影片方向及內容。

傳播暨國際事務處指出，參賽者不限國籍、語言、年齡，影片內容文青、搞怪各種想法方向不拘，只要30秒的廣告影片與屏東相關、且為未曾公開發表的原創作品，歡迎都來報名挑戰。決賽階段再進一步選出首獎、最佳創意獎、最佳音樂MV獎及最佳網路人氣獎，首獎獎金高達50萬元！活動官網查詢：https://ptaf2020.com/

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