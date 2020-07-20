3分店搶先發！「台灣IKEA」加入Uber Eats了　免出門就能爽吃瑞典烤肉丸

▲IKEA加入Uber Eats。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

全球首家！美食外送平台「Uber Eats」今（20）日宣布與台灣IKEA合作，即日起在平台上就可以吃到超人氣瑞典烤肉丸、鮭魚菲力香蔥飯、煙燻醬烤豬肋排等套餐，還有薯條、列日鬆餅等銅板美食，首波上架限定只有3家IKEA提供外送，從早餐到下午餐、晚餐通通一次滿足。

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▲▼IKEA人氣美食一次滿足。



即日起在Uber Eats外送平台上就可以吃到IKEA最夯美食，包括香蒜烤半雞、瑞典烤肉丸、煙燻醬烤豬肋排等套餐，還有兒童餐、雙人或3人分享餐、薄脆雞翅桶等，重點是連下午茶也幫搞定，可以吃到銅板美食包括列日鬆餅、肉桂捲、薯條等，首波上架的只有新莊、敦北、新店3家IKEA餐廳，30分鐘就能吃到熱騰騰的人氣餐點。

另為造福粉絲，Uber Eats也針對新用戶祭出優惠活動，即日起至12月31日止，凡在App輸入優惠序號「IKEA 帶回家」，即享首次點餐2趟100元的折抵優惠。

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