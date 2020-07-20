苗栗男持鐵槌砸消防局長座車！再毀地院、縣府大門　被捕時露詭異笑容

▲警方只花1個多小時就將張男逮捕，但他在被捕時臉上竟露出詭異笑容。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名張姓男子（41歲），19日晚間酒後騎車外出後，持鐵槌砸毀縣府及法院大門玻璃，還跑到消防局大門口，把局長座車前檔風玻璃也砸毀，警方接獲報案以車追人，1小時內將張男逮捕；被捕時，張男臉上還露出詭異的笑容，警方依公共危險及毀損罪嫌將張男送辦。

警方表示，張男手持鐵鎚先至衛福部苗栗醫院停車場將1部自小客車玻璃砸破後，再前往經國路上消防局砸破局長座車檔風玻璃，隨後又至苗栗縣政府第一辦公大樓將大門玻璃砸毀，縣府保全立即報警處理。張男犯案後在市區沿路徘徊，又前往臺灣苗栗地法院砸破大門。警方接獲報案立即組專案小組以車追人，1個小時左右火速將張男逮捕。

▲停放在消防局門口的局長座車，也遭張男用鐵槌砸破檔風玻璃。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗分局長賴銘助獲報後立即指示成立專案小組，並進行責任分工，以車追人，要求專案人員務必在最短時間內將犯嫌逮捕歸案。經警方調閱監視器鎖定作案車輛車號，沿途調閱監視器並調派專案小組警力鍥而不捨的追查，終於在公館鄉一處道路上發現張男車輛。

苗栗縣警局立即調派苗栗市、公館鄉及銅鑼鄉警力兵分多路分頭查緝，終於在棄車點外3公里處發現棄車逃逸張男，合力將其逮捕並帶回偵詢；只是張男無法說明犯案動機，接受偵訊時也語無倫次，警方還是依毀損罪及公共危險罪嫌移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦，並建請預防性羈押，以安定人心。

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