他持鐵鎚「8秒內怒砸3台ATM」！逮捕後稱：不是衝著錢去的...原因曝光

▲男子深夜持鐵鎚砸3台ATM機 。（圖／翻攝自看看新聞）

記者康心禹／綜合報導

廣西南寧7日有一名男子曾某深夜持鐵鎚砸三台ATM機，次日再次犯案，民警將他抓獲。曾某表示，他不是衝著ATM機裡的現金去的，是因為生活過得不太如意，沒臉回家見家人，想砸ATM機來發洩。經查，曾某破壞的4台ATM機總共給銀行造成近3萬元（約新台幣12萬元）的經濟損失。

綜合陸媒報導，男子曾某7日趁四下無人時，掏出一把鐵鎚，然後使勁朝ATM機的螢幕猛砸下去，才短短8秒鐘，就有3台ATM機遭殃。

辦案民警連夜追蹤，但還是失去了嫌疑人的蹤跡，曾某於8日再次犯案，又砸壞了一台ATM機。當天下午嫌疑人曾某落網，他表示自己並不是衝著ATM機裡的現金去的。

民警表示，曾某才剛剛來南寧幾天，工作是做焊接冰箱，他可能是因為工作不順利，覺得沒有臉回家見家人，然後就想透過這件事情來發洩心中的不滿。

經查，曾某破壞的ATM機使銀行損失近3萬元（約新台幣12萬元），他因涉嫌故意損壞財物，目前已被依法刑事拘留。

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