大雷雨時間提早！午後防強對流轟炸　台北再上看38度↑15縣市亮燈

▲民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

午後防大雷雨轟炸！中央氣象局預報員張承傳提醒，今天（20日）午後雷陣雨區域比較廣，包括西半部大部分平地、東北部近山區平地和各地山區，有局部大雨發生機率。

高溫區域：

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【紅色燈號】連續3日38度以上

台北市、南投縣。

【橙色燈號】連續3日36度以上

新竹縣、新北市、基隆市、彰化縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、台南市、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣。

【黃色燈號】36度以上

嘉義縣、嘉義市。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今各地為多雲到晴，清晨東南部有零星降雨，其他地區中午前天氣穩定，但午後對流較旺盛，雷雨發生的時間會比較早；各地高溫33至35度，內陸、近山區、盆地和縱谷有36至38度發生機率。

台北測站19日出現39.0度，再創7月最高溫紀錄，也逼近該站歷史最高點39.3度；今氣象局再度對台北發布「紅色燈號」高溫資訊，可能再超過38度以上。

張承傳說，未來一周都是高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣，周二雷雨範圍依舊較廣；周三至周五太平洋高壓比較強，雷雨範圍縮小到各地山區、中南部近山區平地；周六、周日雷雨範圍再擴大。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

▼本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）