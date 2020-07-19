歷時2年！田中氣象站啟用了　成全台唯一完全對外開放氣象站

▲氣象局田中氣象站啟用，成全台唯一完全對外開放氣象站。（圖／氣象局提供）

記者賴文萱／台北報導

中央氣象局今（19）日舉行田中氣象站啟用典禮，正式啟動對彰化縣的氣象資訊與科普推廣服務，並於19至21日舉辦為期3天的「田中心氣象、農漁好幫手」農漁特展活動。氣象局表示，該站是全台灣唯一完全對外開放的氣象站，歡迎機關團體、學校或個人預約參觀。

在交通部長林佳龍、立法委員陳素月、彰化縣長王惠美、地方各界人士，以及氣象局長鄭明典、國立自然科學博物館長孫維新及農業試驗所長林學詩共同見證下，田中氣象站今正式啟用。

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▲氣象局田中氣象站啟用。（圖／氣象局提供）

鄭明典表示，中央氣象局基於區域性災害天氣日益顯著，地方人士對於氣象防災的服務與需求明顯增加，該局為建立更完整的氣象監測服務網，規劃在各縣市設立有專業氣象人員駐守之氣象站。

101年起在彰化縣尋覓適當地點，透過彰化縣政府及立委陳素月等的協助，於105年7月擇定在高鐵彰化車站特定區的現地建置田中氣象站，相關工程於107年3月動土，歷時2年於今天啟用，並與農業試驗所共同舉辦農漁特展，也藉此機會感謝曾經參與或支持田中氣象站建置的所有長官與朋友。

林佳龍致詞時表示，彰化縣是中台灣生活圈重要的節點，為帶動彰化縣繁榮與發展，一直以來交通部都傾全力投入相關交通建設，現在更進一步因應氣候變遷的影響，配合行政院推動「五加二」產業創新、建構新農業體系的施政方針，透過田中氣象站的建置以進行氣象觀測、天氣守視工作，也對地方機關及民眾提供氣象諮詢及颱風、豪雨等災害性天氣之警、特報服務，供彰化縣防救災單位應變作業參用，以減少災損。

▲氣象局田中氣象站啟用。（圖／氣象局提供）

另外，田中氣象站是氣象局第一個兼具氣象觀測及科普教育功能的氣象站，站內設置有許多現代化科技展示設施，期許田中氣象站能當大家的好鄰居。

田中氣象站的建置理念，是將原地形地貌與站區建物充分融合，特別以北側無遮簷人行空間、綠廊，自然延伸連貫八堡圳。

▲田中氣象站內建置互動展示空間，可進而推廣科普教育。（圖／氣象局提供）

另外，氣象站內也建置包含120度環形劇場、魔法布告欄、地球展示系統、3D虛擬實境等動靜態、互動展示空間，推廣氣象、地震、海象、太空及天文等科普知識，讓整個氣象站兼具氣象監測、氣象資訊服務、防災預警、科普教育、休閒及環境綠美化等多綜合功能，也是全台灣唯一完全對外開放的氣象站。

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