【廣編】白蘭4X酵素洗衣精減塑獎勵　集4個空罐回收當場抽

▲全新白蘭4X酵素極淨超濃縮洗衣精，採用100%再生塑料瓶身，相較原生塑料可有效減碳80%！

圖、文／聯合利華提供

減塑！企業帶頭動起來！面對日益嚴重的塑膠汙染，全球日消巨擘聯合利華投入資源從產品設計源頭做起，以台灣消費者熟悉的經典品牌「白蘭」出發，推出首支使用100%再生塑料瓶身的全新白蘭4X酵素極淨超濃縮洗衣精，加上旗下也是使用100%再生塑料瓶身的環保品牌淨七代(Seventh Generation)家庭清潔用品以及即將登台的全新的Love Beauty & Planet 個人洗護用品，讓民眾從消費開始就減塑！

全台第一瓶使用100%再生塑料的洗衣精-白蘭4X酵素極淨超濃縮洗衣精的瓶身相當於4個回收的牛奶空瓶(930ml)所製成，相較使用原生塑料可減碳80%，一年減碳近80噸，等同一台汽車環島288圈的碳排放，消費一瓶的減碳效果相當於少用40根吸管！為獎勵消費者減塑，將於今年8月每周六於大豐全台回收站舉辦白蘭環保洗衣日活動。

白蘭X大豐-白蘭環保洗衣日好康活動

活動時間：將於8月每周六舉辦 (8/10、8/17、8/24、8/31)

活動主題：白蘭環保洗衣日

活動內容：消費者於活動期間可持4個牛奶瓶空罐(瓶身需有2號回收標誌)，至大豐位於全台的回收站進行回收，將現場抽「白蘭4X酵素極淨超濃縮洗衣精除菌除螨2.4kg」以及多項好禮 (每日抽獎限100名，數量有限，抽完為止)

