夜晚遇「攔路竹」！鐵齒男瞬間雞皮疙瘩急回頭　網曝媽經歷：朋友過世了

▲原PO分享「攔路竹」引起熱烈討論。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「我算鐵齒不怕鬼的人，就是瞬間雞皮疙瘩…」一名網友詢問，大家有遇過「攔路竹」的經驗嗎？有人透露，母親曾和朋友親身經歷，「不久就聽到那位朋友過世了。」相傳攔路竹又被稱作「竹篙鬼」，若路邊的竹突倒了下來橫在路上，人千萬不能跨過。

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，騎車騎到一半看見一根竹子，下去搬的時候，腦海突然閃過三個字「攔路竹」，瞬間雞皮疙瘩趕緊回頭。根據他貼出的一段影片，只見漆黑的鄉間小徑，只有車燈的亮光，隨後就看到一根竹子躺在地上。

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原PO回應網友的問題表示，竹子整根直挺挺躺在路中間；有網友表示，「如果整根斷掉是還好，如果只是彎下來就別跨過去」；原PO回，「整條路都沒有，剛好開到中間，一根竹子躺在那邊。」他表示，自己第一次遇到，瞬間雞皮疙瘩。

有人留言，「斷掉的不算啦，竹竿鬼照老一輩說法，是根部完整長在地上，莫名其妙躺在路上的竹子，你如果直接跨過去，就會被竹子回彈夾死在竹林中。」

▼有網友表示，如果竹子整根斷掉是還好，「如果只是彎下來就別跨過去。」（示意圖／記者蔡玟君攝）

還有人詳細解析，這是客家人傳說，以前鄉下地方都種很多竹子，許多竹竿鬼就藏身在竹林裡，黃昏時如果突然起了一陣微風，就是竹竿鬼出來活動的時刻，專門攔夜行人的路；竹竿鬼出現時，竹叢裡一支原本直挺挺的竹子會突然抖動起來，慢慢地彎下來倒在路中間，等待有人經過。

該網友說，八字輕的人就會碰上竹竿鬼，不知情的人一腳跨過去，竹竿鬼會突然彈起將人抓住，人的魂魄就被祂抓去；如果祂不讓路，人就罵粗話，最後祂會識相退開讓人過，「所以在客家的風俗中，如果看到路中倒著一棵竹子，大家都不敢從上面跨過，寧可從旁邊繞過去。」

有人表示，「我一個祖輩就是被竹篙鬼帶走的。」還有人指出，「我只知道我媽說過她的親身經歷，她跟朋友一起回家，路上看到竹子彎腰，朋友先過去時候，忽然彈回正常，後來我媽才過去，不久就聽到那位朋友過世了。」

但也有人認為別自己嚇自己，「想太多了，我家也是這樣的山區產業道路，伸手不見五指的，竹子橫倒在路中間是很常見的，下車搬開就好，別自己嚇自己了！」原PO則回，「我原本也是這樣想，我算鐵齒不怕鬼的人，就是瞬間雞皮疙瘩，我才趕快跟同事回頭。」

《維基百科》介紹，竹篙鬼又稱竹鬼、竹竿鬼、竹子鬼，據說竹林本身招陰，鬼怪便化作竹子橫阻道路；深夜從鄉間小路經過，若路邊的竹突倒了下來橫在路上，人不能跨過，一旦跨過，竹子就把人吊上去，懸在空中，力道之大或致死傷。