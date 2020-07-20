　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夜晚遇「攔路竹」！鐵齒男瞬間雞皮疙瘩急回頭　網曝媽經歷：朋友過世了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

京都嵐山竹林小徑，竹林之徑（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

▲原PO分享「攔路竹」引起熱烈討論。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「我算鐵齒不怕鬼的人，就是瞬間雞皮疙瘩…」一名網友詢問，大家有遇過「攔路竹」的經驗嗎？有人透露，母親曾和朋友親身經歷，「不久就聽到那位朋友過世了。」相傳攔路竹又被稱作「竹篙鬼」，若路邊的竹突倒了下來橫在路上，人千萬不能跨過。

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，騎車騎到一半看見一根竹子，下去搬的時候，腦海突然閃過三個字「攔路竹」，瞬間雞皮疙瘩趕緊回頭。根據他貼出的一段影片，只見漆黑的鄉間小徑，只有車燈的亮光，隨後就看到一根竹子躺在地上。

請繼續往下閱讀...

原PO回應網友的問題表示，竹子整根直挺挺躺在路中間；有網友表示，「如果整根斷掉是還好，如果只是彎下來就別跨過去」；原PO回，「整條路都沒有，剛好開到中間，一根竹子躺在那邊。」他表示，自己第一次遇到，瞬間雞皮疙瘩。

有人留言，「斷掉的不算啦，竹竿鬼照老一輩說法，是根部完整長在地上，莫名其妙躺在路上的竹子，你如果直接跨過去，就會被竹子回彈夾死在竹林中。」

▼有網友表示，如果竹子整根斷掉是還好，「如果只是彎下來就別跨過去。」（示意圖／記者蔡玟君攝）

京都嵐山竹林小徑，竹林之徑（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

還有人詳細解析，這是客家人傳說，以前鄉下地方都種很多竹子，許多竹竿鬼就藏身在竹林裡，黃昏時如果突然起了一陣微風，就是竹竿鬼出來活動的時刻，專門攔夜行人的路；竹竿鬼出現時，竹叢裡一支原本直挺挺的竹子會突然抖動起來，慢慢地彎下來倒在路中間，等待有人經過。

該網友說，八字輕的人就會碰上竹竿鬼，不知情的人一腳跨過去，竹竿鬼會突然彈起將人抓住，人的魂魄就被祂抓去；如果祂不讓路，人就罵粗話，最後祂會識相退開讓人過，「所以在客家的風俗中，如果看到路中倒著一棵竹子，大家都不敢從上面跨過，寧可從旁邊繞過去。」

有人表示，「我一個祖輩就是被竹篙鬼帶走的。」還有人指出，「我只知道我媽說過她的親身經歷，她跟朋友一起回家，路上看到竹子彎腰，朋友先過去時候，忽然彈回正常，後來我媽才過去，不久就聽到那位朋友過世了。」

但也有人認為別自己嚇自己，「想太多了，我家也是這樣的山區產業道路，伸手不見五指的，竹子橫倒在路中間是很常見的，下車搬開就好，別自己嚇自己了！」原PO則回，「我原本也是這樣想，我算鐵齒不怕鬼的人，就是瞬間雞皮疙瘩，我才趕快跟同事回頭。」

《維基百科》介紹，竹篙鬼又稱竹鬼、竹竿鬼、竹子鬼，據說竹林本身招陰，鬼怪便化作竹子橫阻道路；深夜從鄉間小路經過，若路邊的竹突倒了下來橫在路上，人不能跨過，一旦跨過，竹子就把人吊上去，懸在空中，力道之大或致死傷。

ET快訊
初次諮詢！律師事務所激戰人妻　搞大肚子下場慘了
快訊／「動滋券」網站不卡了！　民眾可開始登記
南投4星民宿偷拍攝影師「現身爆哭」！70歲爸鞠躬扛責：我教導
威力彩20.8億！　手氣最旺「四星座」你上榜了嗎
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大陸新增確診數低於日本、新加坡！台大喊話政府：沒禁止陸生返台必要

農遊券「需跨區使用」被狂酸！中籤幸運兒秒破解...網看傻：根本多餘

5年500隻瀕臨絕種野生動物被救援　東部成立首座「救傷中心」提高野放率

無驗證機制！他申請藝Fun券「手機被搶先註冊」網哀號+1　解決方法曝光

鐵板麵除了蛋之外　不能少「這樣配料」！老饕公佈獨家吃法

漸凍人遭公車拒載深夜「丟路口」　新北交通局開罰9000元

沒登記「農遊券」卻中籤！農委會：很多人誤填身分證、手機

夜晚遇「攔路竹」！鐵齒男瞬間雞皮疙瘩急回頭　網曝媽經歷：朋友過世了

100元犒賞自己！「爭鮮」怎麼吃最划算？　饕客曝大招：吃到飽

「爆美薰衣紫」醫用口罩！今起5通路陸續開賣　PChome「周拋型」最後一天

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

楊謹華自爆曾和工作人員試床戲　試完被換角...電影院外大哭

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

張藝興VS.鍾漢良《美少女戰士》battle　跳一跳..小哇向前撩了小綿羊

熊熊被分屍！2歲萌娃崩潰狂打母　生日驚喜→驚嚇媽笑：太殘忍嗎

不愧是鐵肺！鄧紫棋狂飆14秒超強高音　加碼合作郎朗、周震南《Fly Away》

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

大陸新增確診數低於日本、新加坡！台大喊話政府：沒禁止陸生返台必要

農遊券「需跨區使用」被狂酸！中籤幸運兒秒破解...網看傻：根本多餘

5年500隻瀕臨絕種野生動物被救援　東部成立首座「救傷中心」提高野放率

無驗證機制！他申請藝Fun券「手機被搶先註冊」網哀號+1　解決方法曝光

鐵板麵除了蛋之外　不能少「這樣配料」！老饕公佈獨家吃法

漸凍人遭公車拒載深夜「丟路口」　新北交通局開罰9000元

沒登記「農遊券」卻中籤！農委會：很多人誤填身分證、手機

夜晚遇「攔路竹」！鐵齒男瞬間雞皮疙瘩急回頭　網曝媽經歷：朋友過世了

100元犒賞自己！「爭鮮」怎麼吃最划算？　饕客曝大招：吃到飽

「爆美薰衣紫」醫用口罩！今起5通路陸續開賣　PChome「周拋型」最後一天

老婆洗澡「大蛇帶小蛇」竄出排水孔　眼鏡蛇3天前才光顧

這！就是美女／在球場遠遠的就能「抓住」你目光　無人能敵的曲曲C引力

中職／又一位金馬明星！謝欣穎為動紫趴開球

日入百萬越南女神Fanny受邀為東森集團開講社群經營祕訣

動滋網不卡了！已有12萬人申請完成　體育署強調登記抽籤「非先搶先贏」

大陸新增確診數低於日本、新加坡！台大喊話政府：沒禁止陸生返台必要

國民黨轟陳瑩「不在場投票」有瑕疵　立法院將成立調查小組釐清

【廣編】8成媽媽沒自己時間、5成不敢做夢！白蘭號召全家應援計畫

這4天2人行1人半價！YKNK club新燒肉套餐上市　用三倍券也有4人行1人免費

農遊券「需跨區使用」被狂酸！中籤幸運兒秒破解...網看傻：根本多餘

生活熱門新聞

20日零時起「500元動滋券」開放登記！

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民買不到魚　澎管處回應了

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

500元動滋券開放「網站卡死」！網狂轟

南投民宿「裝針孔偷拍廁所」！業者道歉了

西門町「160元燒肉飯」爆熱議！店家回應了

三倍券卡套不環保？經濟部曝原因

公車司機丟包「漸凍人」！客運公司回應了

沒收到農遊券簡訊、怎麼用10大問題看過來

女友堅持花17萬買 時速10km全罩電動車

台南綠巨人的家　地主掛8字紅布條

搭電梯遇11樓叔叔　小五童晚上聽到爸的話：雞皮疙瘩

藝FUN券註冊破200萬、申請剩1天

西門町吃港式燒臘！他驚呆：160元就這樣

更多熱門

相關新聞

搭電梯遇11樓叔叔　小五童晚上聽到爸的話：雞皮疙瘩

搭電梯遇11樓叔叔　小五童晚上聽到爸的話：雞皮疙瘩

一名網友分享國小五年級搭住家公寓大廈電梯時，遇到一名住在11樓的大叔，結果他晚上回家吃晚飯時，聽到爸爸說的話，「我整個人全身雞皮疙瘩」，之後病了幾天，從此再也不敢獨自到11樓搭電梯。對此，有人希望公布大樓地點，也讓原PO回應了。

常夢到臉紅鬼！看護神桌前驚呼「就是祂」感人真相揭曉

常夢到臉紅鬼！看護神桌前驚呼「就是祂」感人真相揭曉

「蘇花比北宜可怕」她目睹紅車黏山壁再回頭：雞皮疙瘩

「蘇花比北宜可怕」她目睹紅車黏山壁再回頭：雞皮疙瘩

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

麥當勞驚見「無頭」顧客！網一搜嚇壞：靈異公社見過他

麥當勞驚見「無頭」顧客！網一搜嚇壞：靈異公社見過他

關鍵字：

攔路竹靈異公社竹篙鬼

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

南投驚傳14人遭廁所偷拍！Cos攝影師認錯了

上秒還牽手…女友遭貨車撞亡！他抱遺體哭吼

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

兒3歲仍不婚！林辰唏霸氣：他13個乾媽都是T

新北女一年洗一次澡　夫忍13年求離婚

陳小春被狂罵半年不忍了！

民怨「三倍券騙局」實際0！神邏輯網看呆

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

男客肖想無套按摩妹　1句話遭斥噁心

兒孤單下床抱狗酣睡　畫面融化媽

台中三屍凶宅住戶全跑！三溫暖9萬急售　房仲說話了

20日零時起「500元動滋券」開放登記！

更多

最夯影音

更多
熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢
夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

楊謹華自爆曾和工作人員試床戲　試完被換角...電影院外大哭

楊謹華自爆曾和工作人員試床戲　試完被換角...電影院外大哭

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面