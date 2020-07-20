砸32億買下頂好！家樂福總座「強強聯手」：有些店維持24小時營業

▲家樂福6月砸震撼彈。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠／嘉義報導

量販龍頭家樂福6月2日宣布以9700萬歐元（約32億台幣）買下頂好超市，連同姐妹品牌Jasons Market一同併購，預計年底完成交易。對此，家樂福總經理王俊超今（20）日首度透露交易進度，表示家樂福「所有東西都準備好了。」就等公平會通過，更樂觀看待收購頂好是強強聯手，承諾「會將好的東西留住。」

▲家樂福買下頂好、Jasons Market。（圖／記者湯興漢攝）

家樂福6月宣布買下頂好、Jasons Market，讓零售市場競合再度出現大變動，其目前量販店加便利購共有137家，若再加上頂好199家、Jasons Market25家，全台累計店數突破350間，消息曝光後家樂福僅用聲明說明，表示已和Dairy Farm集團簽署協議，以9700萬歐元（約32億台幣）收購其在台惠康百貨所有股份，今年12月完成交易後將全數更換頂好超市品牌，Jasons Market則陸續轉為家樂福頂級超市。

▲家樂福總經理王俊超。（圖／記者蕭筠攝）

對此，家樂福總經理王俊超首度透露收購進度，表示此筆交易目前仍在等待公平會通過，不過家樂福「所有移交東西都準備好了，例如多久要換團隊、換看板、系統等，還有會員怎麼銜接、未來怎麼佈局都在計劃當中，但因公平會關係不能去聯絡，不能有所接觸，故還在討論當中。」對於收購頂好持樂觀看待，認為雙方合併是強強聯手，「至少在超級市場還有立足之地。」

針對被連鎖超市龍頭視為競爭對手，王俊超大方說：「非常開心。我覺得我們受到肯定，表示對方重視我們，而真正受惠的是消費者。」他也指出，未來頂好只有些店會維持24小時營業，但目前仍在評估，而jasons Market則可能先維持2年不換品牌，主要是要創造另一款高端的家樂福品牌。

至於下半年通路景氣，王俊超坦言還是很困難，原因是疫情爆發後為不想對員工發出減薪、無薪價公告，「付出的成本比以往高。」他表示前半前大家都買夠了，下半年應該只會回到平穩狀況，但若疫情再爆發恐怕就會更困難。

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