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183男看電影「踢到椅子」...前座男回頭怒嗆：幹嘛一直踢！女友傻眼PO網

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記者李忠憲、林昱萱／台中報導

台中一間電影院18日發生一起事件，一名女子在臉書爆料公社發文指稱，當時和男友去看電影，過程中男友因為換了姿勢，所以不小心踢到前座男子的椅子，接著對方生氣回應：「不要再踢了好不好，幹嘛一直踢我椅子」，雙方因此發生糾紛。

女網友指出，因為男友183公分，腳比較長，翹腳的時候不小心去踢到前方男子的椅子，而對方氣得回應，「不要再踢了好不好？幹嘛一直踢我椅子？不要蹺腳。」，而女網友說，對方過程中有用手去撥男友的腳，但當下她覺得不以為意，只覺得沒必要這麼激動。

結束之後男子又回過頭說了一次，「你剛剛是在踢什麼？你幹嘛一直故意踢我椅子？」，而女網友表示，當下男友也不斷道歉，但對方卻仍是不理解，雙方因此在電影院外發生糾紛。

▲183男看電影「踢到椅子」...前座男回頭怒嗆：幹嘛一直踢！女友傻眼PO網。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲警方解釋事發經過。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方針對此案表示，「該名民眾懷疑後面一對情侶，故意踢他的座椅，讓他感覺很不舒服，所以散場時，這對情侶就和前方民眾做理論和解釋，雙方一言不合，前方這位民眾就要對後方情侶提出妨害自由、妨害名譽告訴，本分局依規定受理偵辦。」

此外，警方也表示，「雙方並無打架情形，後方情侶說，因為男友身材較魁武，換姿勢時不小心碰到，不是故意踢，而民眾部分則是認為，在散場時，雙方解釋過程中，這對情侶有限制他，要他先不要走，等等一些動作，讓民眾感覺到有受到妨害自由，才會決定提告。」

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