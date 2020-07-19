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《環時》批川普毒化21世紀　限制共產黨員入境「一定會遭報應」

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▲川普,TRUMP。（圖／路透社）

▲美國總統川普。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

針對美國總統川普考慮限制所有中國共產黨黨員入境，大陸官媒《環球時報》18日透過社論指出，美國本屆政府如今公開與中共為敵，是要在兩個國家和兩國人民之間播種深仇大恨，讓雙方的鬥爭不再是利益之爭，而變成根本的對抗，「歷史不是瞎子，如此瘋狂地毒化21世紀，一定會遭報應的。」

《紐約時報》日前報導，知情人士透露，川普政府正考慮全面禁止中國共產黨員及其家屬赴美旅行。研擬中的總統公告還可能包括授權美國政府，撤銷在美中國共產黨員及其家屬的簽證。報導強調，如此廣泛的禁令將是2018年兩國爆發貿易戰以來，美國對中國採取的最挑釁行動，必然進一步重創美中關係。

針對報導內容，《環球時報》以「中國共產黨是誰？華盛頓該補這堂課」為題發表社論。文章提到，中共有9300萬黨員，這支隊伍的龐大程度是西方人無法想象，「9300萬不僅是一個簡單數字，比德國的總人口還多。」

▲▼2019兩會,2019人大,全國兩會,兩會,人民大會堂,北京藍,兩會藍。（圖／記者曾俊豪攝）

▲美國傳出禁止共產黨員入境。（圖／北京人民大會堂、記者曾俊豪攝）

文章提到，如果美國的制裁目標包括9300萬中共黨員的家屬，只算配偶、孩子和父母，加起來就至少有3億人，已與美國的總人口相當，如果再加上岳父母、兄弟姐妹等親屬，大概有一半中國人都要包括進去。

文章指出，中共不是西方政治生態下的政黨，中共與西式政黨在規模、宗旨、運行機制和所發揮作用各個方面都有質的區別，是性質上完全不同的政黨，「中共對應的不是英語中的party，而且隨著中共的不斷自我發展和重塑，英語中沒有一個概念能夠真正與它對應。」

值得注意的是，文章的最後特別提到中美是當今世界最大的兩支綜合力量，都是核大國，有極強的戰略動員力，「美國本屆政府如今公開與中共為敵，是要在兩個國家和兩國人民之間播種深仇大恨，讓雙方的鬥爭不再是利益之爭，而變成根本的對抗，要最終埋葬世界的和平與安寧嗎？歷史不是瞎子，如此瘋狂地毒化21世紀，一定會遭報應的。」

▲▼美中關係,中美關係。（圖／路透）

▲隨著美選接近，中美關係將越來越緊張。（圖／路透）

 
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