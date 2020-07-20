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開戰時台灣能用導彈攻北京　張競：洋和尚發文隱藏政治目的？

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▲▼《富比士》認為，若大陸攻台，台巡弋飛彈可攻擊上海和北京。（圖／翻攝《富比士》官網）

▲《富比士》認為，若大陸攻台，台巡弋飛彈可攻擊上海和北京。（圖／翻攝《富比士》官網）

記者黃巈禾／台北報導

美國知名軍事記者大衛·艾克斯（David Axe）17日投書美國商業雜誌《富比士》，內文分析，大陸攻台的最佳狀況與最糟狀況，最糟狀況是，大陸入侵被困在澎湖，美國海軍派出航空母艦戰鬥群，過程中，台灣不僅能捍衛島嶼，還能以巡弋飛彈反擊，打到上海和北京。不過，中華戰略學會研究員張競表示，讀者應該注意「這篇文章的可信度與背後目」，「澎湖守軍被他加到6萬，台灣人口卻讓他砍了3百萬，我們倒底要聽這些洋和尚唸經到幾時？」

大衛·艾克斯表示，若大陸攻台，最佳的狀況是，北京扣動扳機並派兵橫渡台灣海峽，戰爭可能會迅速結束，大陸火箭可能會迫使台灣軍隊屈服，成千上萬的大陸海軍陸戰隊員衝向台灣西南部平原上的道路。

▲▼雄風二型反艦飛彈。（圖／ 國家中山科學研究院）

▲雄風二型反艦飛彈。（圖／ 國家中山科學研究院）

大衛．艾克斯指出，最糟糕的情況是，大陸侵台時，被困在台灣設防的澎湖上，美國海軍派出2、3個航空母艦戰鬥群，戰爭拖延好幾個星期，如果發生這種情況，台灣不僅可以捍衛自己的島嶼和海灘，還可以做更多的事情，可能會以越來越多的遠程超音速巡航導彈來打擊大陸，這種導彈可能到達北京。

大衛．艾克斯提到，大陸有10億以上人口，大大超過台灣2千萬人口，但台灣的武裝力量不僅比大陸的軍隊還先進，且在配備導彈的軍艦等也更多。

大衛．艾克斯提及，1990年代末和2000年代初的大陸改革開放經濟，20年的爆炸式增長推動軍隊的快速現代化，到了2020年，解放軍擁有的艦艇，飛機和車輛比台灣軍隊擁有的更好更多，台灣無法直接與大陸競爭，因此改寫戰爭戰略，台灣軍方沒有與中國解放軍飛機對飛機、船艦對船艦、坦克對坦克，而計畫讓解放軍逼近後，再以數千枚飛彈還擊。總部位於華盛頓特區的核威脅倡議組織（Nuclear Threat Initiative）對此解釋「台灣的目標是阻止和延遲潛在的入侵」。

▲▼三軍聯合火力打擊實彈射擊-空軍防空部射擊愛國者二型防空飛彈。（國防部提供）

▲三軍聯合火力打擊實彈射擊-空軍防空部射擊愛國者二型防空飛彈。（國防部提供）

大衛．艾克斯說明，台灣龐大且成長中的飛彈包括，刺針飛彈、榭樹飛彈、愛國者飛彈、天劍與天弓飛彈、標槍飛彈、拖式與地獄火反戰車飛彈，以及魚叉和雄風反艦飛彈，這些短程導彈本質是防禦性，台灣為了反擊大陸，部署萬劍集束巡弋飛彈與雲峰遠程地對地巡弋飛彈，雲峰巡弋飛彈是中科院所研製，對北京的威脅更大，彈頭重500磅（近230公斤），射程可達1000英里（近1610公里），可能結合全球定位系統（GPS）和慣性導航系統，理論上講，從台灣發射的雲峰可能會襲擊解放軍在上海和北京的基地，機場和指揮中心是最有價值的目標。

大衛．艾克斯談到，美國智庫企業研究所（American Enterprise Institute，簡稱AEI）說，台灣部署現代巡弋飛彈時，向北京傳達戰爭戰爭不會侷限於島嶼和周邊海域，台灣可以通過巡弋飛彈打擊，對大陸造成損失，並將戰爭帶回大陸本土，雖然對岸能以面對空飛彈反制，但經過偽裝的小型機動發射車極難摧毀，一旦爆發戰爭，台灣可能會發射多數雲峰飛彈，此外，台灣早在2014年就開始部署雲峰，直到2020年仍持續測試，不過，目前不清楚台灣已部署或部署多少枚雲峰，然而，台灣能向對岸發射愈多巡弋飛彈，北京要攻台得冒的風險就更大。

▲▼台中甲南三軍聯合反登陸漢光實兵操演-拖式飛彈車。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台中甲南三軍聯合反登陸漢光實兵操演-拖式飛彈車。（圖／記者呂佳賢攝）

不過，張競質疑該篇文章的可信度與背後目的。他說道，兩岸還沒開打，先被這位「洋和尚幹掉3百萬人口」，而澎湖守軍被他加到6萬，所以「我們倒底要聽這些洋和尚唸經到幾時？」此外，他也認為，這種投書背後是否隱藏政治目的，不斷鼓動衝突開戰情緒，發放壯膽搖頭丸所為何來？為何要特別挑選富比士這個媒體平台？這些文章預定投送的讀者是誰？一連串的問題都有值得深入追查思考的價值。

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