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在日本跑UberEATS「好賺到改變人生！」　23歲櫻花妹曝：月收40萬日圓

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▲uber eats,foodpanda,空腹熊貓,外送平台,網路外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲全球燒起美食外送服務風潮。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名網友日前在PTT爆卦「在日本當外送員，好賺到可以改變人生」，文中貼出日媒報導片段，指出一位23歲的櫻花妹靠跑UberEATS，月賺大約40萬日圓（約新台幣11萬）。而且，就算只兼職六日，周薪也大概能有5萬日圓（約新台幣1萬3千元），讓原PO直呼「有沒有日本外送員好賺到足以改變人生的八卦？」

原PO在貼文中附上《富士新聞網（FNN）》的一段報導，只見櫻花妹透露，她接2單就賺1千多日圓，如果當成全職，一周能接大約160單，等於周薪8萬日圓左右（約新台幣2萬1千元）。23歲的櫻花妹還說，做起來一點都不辛苦，她讓自己每天午休2小時，目前努力一點，1小時大概可以拚到3單，換算時薪2千圓日幣（約新台幣550元），月薪可以高達40萬日圓。

▲▼UberEats,外送（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO看日媒報導驚嘆，日本外送員月薪竟可以超過10萬台幣。（示意圖／記者劉維榛攝）

原PO表示，日本大學應屆生的平均月薪是20日圓（約新台幣5萬5千元）出頭，已經是主任等級的待遇。報導也指出，有一個日本妹曾沉迷賭博、連高中都沒上，沒家沒錢只能每日墮落，最後竟靠著跑UberEATS改變人生。

看到這段報導，原PO忍不住感嘆，「台灣單靠跑外送能夠月薪8萬10萬的，應該很難有她這種工作品質吧？」而且台灣地小人稠、店密集，很難提高每趟的外送費，加上別家平台搶市，往往都會有免運活動，讓外送員單趟賺的不可能很高。

看到貼文後，許多網友卻不以為然，「真正的爽缺不會讓你採訪的」、「你沒考慮到物價水平，20萬日圓=他們22k」、「台灣以前也是吧？等有人跟你搶就不一樣了」、「其實跟台灣初期一樣，狂打多好賺」、「月薪40萬，跟台灣一個月跑4萬的單意思差不多」、「物價水平、油錢扣一扣根本沒多少，而且休息就零收入，日本人用字都非常狠的。」

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