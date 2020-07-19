南投驚傳14女遭廁所偷拍！4.4顆星民宿淪陷　cos攝影師認錯了

▲南投4.4顆星民宿驚傳偷拍事件。（圖／翻攝自當事人臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

南投一間在cos界好拍聞名的民宿傳出偷拍事件，有女網友19日PO文指出，目前已有14名女子受害，且當下報警。對此，民宿老闆的兒子也出面認錯，坦言感到非常後悔，「請各位高抬貴手，不要攻擊民宿，對不起大家，對不起我的家人。」

南投埔里在Google上有4.4顆星評價的民宿，被爆出偷拍事件，有女網友PO出針孔攝影機的照片，表示她們18日在廁所內發現遭偷拍，直接報警，老闆的兒子也立刻自首道歉，「後續嫌犯家人有跟我們道歉並全額退款，但不知道之前有多少受害者了，希望之後要去這裡拍照的親友注意一下。」

女網友得到14名受害者的同意後PO文，「遇到這件事對很多人打擊很大，行程也整個亂了。精神及金錢損失賠償是一定會索償，目前我們還是以提告為主。」

▲▼南投民宿偷拍，受害者出面控訴。（圖／翻攝自當事人臉書）



對此，民宿老闆的兒子也發文致歉，坦承他在民宿的戶外廁所架設針孔攝影機偷拍，目前被以妨害秘密罪偵辦，「本人對以上行為感到相當後悔，也對受害人感到抱歉，對你們造成無法彌補的傷害，我知道現在做什麼都無法得到原諒，未來本人也將會受到法律的制裁。」

民宿老闆的兒子在文中強調，偷拍是他個人行為，與民宿無關，「父親母親家人完全不知情，這對民宿的名聲已經產生很大的衝擊。請各位針對我本人，該接受的懲處我絕不逃避，這裡是我父母親一手打理準備養老的地方，請各位高抬貴手，不要攻擊民宿，對不起大家，對不起我的家人，在此致上最高的歉意。」

據了解，偷拍嫌犯除了是民宿老闆的兒子之外，也是小有名氣的cos界攝影師，臉書有破千人追蹤，PO出不少女coser的照片。

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▼民宿老闆兒子全文如下。（圖／翻攝自當事人臉書）