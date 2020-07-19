男拍照慘摔3公尺深溝骨折　器材車吊掛送醫

▲男子疑似因為拍照不慎跌落三米深的溝渠。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一名男子18日前於台八線156.5公里處，疑似因為拍照不慎失足跌落三米深的溝渠，造成身體擦傷及骨折，無法自行行走，消防局獲報後依事發地點位置，以新式救助器材車前往將男子吊掛救出送醫。

花蓮縣消防局18日10時57分接獲報案，指出在台八線156.5k處有民眾失足跌落約3公尺高溝渠，報案人表示，呼叫患者有反應但無法自行攀爬，請求消防局救援。

▲消防局以新式救助器材車前往將男子吊掛救出送醫。

消防局指揮科獲報立即派遣新秀分隊分隊長温宗豪率隊員楊維裕、曾守德、蘇信嘉前往救援，扺達現場後發現患者有多處擦傷及左腳骨折，因此先予男子包紮以SKED包覆，隨後利用救助器材車吊掛將患者救出轉由救護車送往國軍花蓮總醫院。

▲男子有多處擦傷及左腳骨折，救援人員給予包紮以SKED包覆，準備吊掛。

花蓮縣消防局表示，台八線多處路段道路狹小且經常有落石，屬轄內較多意外發生地區，近幾年曾傳出多件失足滑落案件，都是因為民眾在拍照時跨越圍欄，或是照相機掉落為了撿取而造成。再次提醒民眾欣賞太魯閣美麗風景的同時，需慎防周圍危險因素，注意行經車輛及上方落石狀況、並避免跨越路邊圍欄以免發生意外。

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