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台灣首位公共藝術設計師　打敗萬件作品獲「設計屆奧斯卡」最高大獎

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▲蔡育田、水做精神玉做魂。（圖／記者陳凱力攝）
▲蔡育田首次參賽，就拿下義大利A' Design Award& Competition的最高白金獎。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

有「設計界奧斯卡」之稱的義大利A' Design Award& Competition日前揭曉，來自台灣新竹市的公共藝術設計師蔡育田，首次參賽，就獲得2020年公共藝術類別的最高榮譽－白金獎，過去也有不少台灣籍設計師參賽得獎，但在公共藝術類，蔡育田還是首位得到最高榮譽白金獎的第一人。

義大利A' Design Award& Competition與德國紅點設計獎IF Award、Red Dot Award 齊名，在歐洲是極具影響力的綜合設計大獎，也是許多設計師終其一生的目標之一。52歲的蔡育田就讀東海美術系畢業、師承藝術文學大師蔣勳，退伍後開始在清大藝術中心從事藝術行政，因而有機會接觸許多藝術家，開始了他社區營造、社區規劃的工作。

▲蔡育田、水做精神玉做魂。（圖／記者陳凱力攝）

請繼續往下閱讀...

▲蔡育田以恩師蔣勳的「水做精神玉做魂」為發想，創造出流暢、迴旋、生機勃勃的大型裝置藝術，使整個園區畫龍點睛。

昌益建設2015年在竹北規劃了一塊占地20公頃的「昌益科技產發園區」，設計師找來了公共藝術家蔡育田，請他為園區設計專屬的大型公共藝術品。有別於過去科技園區的那種冰冷、難以親近的「生硬感」，他們希望可以創造出另一種創新、科技、未來感，於是「藍海意象」因此出爐。為了將「藍海意象」明確設定，園區建築中大量使用藍色的玻璃帷幕，配合園區內一系列公共藝術與天然的地形、風向，「藍海」氛圍竟意外達到1+1大於2的效果。

蔡育田說，他以蔣勳老師的一句「水做精神玉做魂」為發想，把水的精神帶進來，以一種流暢、迴旋、生機勃勃的意象，將「精神」與「魂」啟發與昇華，當你坐在會館前的這個水池旁一覽整個園區，就會感到這件作品是如何龍點睛。

▲蔡育田、水做精神玉做魂。（圖／記者陳凱力攝）

▲朱彥龍（左）認為，科技園區不應該是封閉、冷冰冰、令人感到壓迫的，應該要與外界串聯，達到民商互利的最大效益。

「我不要那種冷冰冰、沒有活力的園區」昌益建設總經理朱彥龍說，當時規劃這個園區時，就特意將「開放園區」、「民商互利」做為一個主軸，園內採人車分離，大面積的綠地與公園，提供且歡迎民眾騎腳踏車或走路進來運動，而這件「水做精神玉做魂」的放置地點就在進入園區後的第一棟建築、也是最重要的迎賓會館前水池。

白色圓角會館，將鋒利的邊角修飾圓滑，「水做精神玉做魂」就如同漂浮、飛躍在水池面上，新竹特有的「九降風」吹動水面，那種波光粼粼、寧靜卻生生不息的意念，竟呈數倍放大。蔡育田笑說，當時還在發想「水做精神玉做魂」時，整個園區都還呈現荒地貌，連勘景都無法，一切全憑想像，沒想到作品完成後，配合天時地利人和後效果這麼好。

▲蔡育田、水做精神玉做魂。（圖／記者陳凱力攝）

▲不同於入口處的溫和與流暢，園區出口的作品就如同其名「波瀾壯闊」般，令人感到充滿力度。

就是這件「水做精神玉做魂」讓蔡玉田拿下2020年義大利A' Design Award& Competition的公共藝術類白金獎！他說，自己原本對這個比賽完全沒有概念，是昌益建設的建築師推荐參賽，他也沒多想，初生之犢不畏虎就報了，之後google才發現自己有眼不識泰山。

有著10幾年歷史的義大利A' Design Award& Competition大賽可說是設計界的「奧斯卡」，2020年度來自180個國家、12萬件作品報名參賽，比賽中除了分多個類別、多階審核外，還有來自世界各國、由200多位藝術專家學者、設計同業、知名企業家、資深國際媒體的資深記者等所組成的重量級評審。

▲蔡育田、水做精神玉做魂。（圖／蔡育田提供）

▲重達4噸重的「水做精神玉做魂」由吊車一塊塊吊進池中，再一塊塊拼接，蔡育田還要克服作品上將近3米長的懸臂，避免重量不均傾倒，才能讓看似冷硬且厚重的不鏽鋼在水面上呈現漂浮感。（圖／蔡育田提供，下同）

第一輪海選不限資格與身分，免費送件參賽，由這200多位評審給分，這個成績也決定了作品參加第二階段正式比賽的「報名費」，得分越高，報名費越便宜。

第一階段初審蔡育田拿到了不錯8.5分成績，大會也給了特別折扣，蔡育田說，「第一次參加這種比賽，他們雖然給我打了75折，對我來說，2萬多塊的報名費還是很貴」，他猶豫了一下，還傻傻地問妻子「會不會遇到詐騙？」，直到4月底，蔡育田收到了大會寄發email通知他得了「白金獎」，蔡育田還在狀況外，他說自己真的很「菜」，對比賽完全沒概念，以前只聽過金、銀、銅獎，以為「白金獎」可能只是一些安慰獎，未料再次查詢才知道，不得了，「白金獎」竟是6個獎項中的最大獎，2020年度賽事中，公共藝術類的「白金獎」只有3人獲得，蔡育田不止打敗數萬件參賽作品，更是台灣首位在A' Design Award& Competition公共藝術類中獲得白金獎的藝術家。

▲蔡育田、水做精神玉做魂。（圖／蔡育田提供）

▲重達4噸重的「水做精神玉做魂」僅靠同一面上的4支點立足，卻要做出平衡且漂浮感的不鏽鋼作品，對蔡育田來說，非常挑戰。

「藝術是無價」憨直的蔡育田笑說，得到白金獎後他才知道沒有獎金，過去他做過很多工作，為了生計也開過餐廳，他知道「創作藝術」可能無法成為支付日常開銷的工作，但是「創作」這件事讓他感到舒服，是一個可以完全實現他的想法的路，即使創作之路可能又貧又苦，但他仍甘之如飴。

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