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GTA5遊戲世界口角…火爆男現實扮俠盜「揮武士刀追砍」！父子遭劃傷濺血

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記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中市公園路與光大街口19日凌晨3時許發現濺血糾紛，張姓男嫌（25歲）與許姓男子（30歲）透過網路遊戲「俠盜獵車手」認識，但日前兩人發生糾紛，遂於凌晨時分相約到路口便利商店談判，豈料一言不合張嫌竟抽出武士刀揮舞，導致許男手臂遭到劃傷濺血。警方見狀後立即上前壓制，並將張嫌帶回查辦；而遭劃傷的許男事後經送醫治療並無生命危險。

▲▼台中市公園路與光大街口凌晨濺血衝突，男怒揮武士刀濺血。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲張男遭警方壓制帶回，凌晨時街頭揮舞武士刀的狠勁全無。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方指出，19日凌晨3時50分同仁正在公園路、光大街口執行守望勤務，突然發現有兩部自小客車行跡相當可疑，正準備攔下盤查之際，張嫌突然手持黑色武士刀下車，並向另車大聲咆哮；而這時對方自小客車也走下3人，雙方當即在路口對嗆，場面霎時陷入混亂，張嫌遭激怒後憤而持刀狂揮，過程中劃傷許男手臂；許男父親（67歲）為了阻擋雙方亦遭到劃傷。

▲▼(打碼)台中市公園路與光大街口凌晨濺血衝突，男怒揮武士刀濺血。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台中市公園路與光大街口凌晨濺血衝突，男怒揮武士刀濺血。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲雙方凌晨在街頭爆發流血衝突，警方立即上前壓制。（圖／記者李忠憲翻攝）

現場警方見狀後立即上前壓制雙方，並將受傷的許男、許父送往醫院治療，所幸並無大礙；而揮刀的張嫌、及現場關係人全都帶回所內釐清案情。警方初步調查，原來張嫌與許男透過網路遊戲「俠盜獵車手」認識，但卻在遊戲中發生口角糾紛，遂相約在便利商店前談判，不料卻演變成流血衝突。

警方呼籲使用暴力無法解決問題，有糾紛應循正當途徑解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，針對街頭聚眾鬥毆及任何暴力犯罪，警方一定會強勢執法、快速打擊、短期內迅速破案，誓將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

▼張嫌的黑色武士刀遭警方查扣。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台中市公園路與光大街口凌晨濺血衝突，男怒揮武士刀濺血。（圖／記者李忠憲翻攝）

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