影／陳水扁出席全代會只投票、不開會　柯建銘：他已展現善意了

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

前總統陳水扁19日下午將赴民進黨全代會投票，他甚至在臉書透露，自己遭到民進黨團刁難。對此，民進黨團總召柯建銘稍早受訪時說，沒有阻饒他，陳水扁展現善意了，只投票不參加大會。

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（資料照／記者李毓康攝）



台中監獄對於陳水扁保外就醫曾提出四不原則，包括「不演講、不上台、不接受媒體採訪及不談政治」。不過，陳水扁下午確定將現身在台北國際會議中心舉辦的民進黨全代會，不過他只會參與投票、不參與大會，「投完票就離開，已有跟法務部溝通處理」。

此外，陳水扁也在臉書上透露，曾投過2018大選縣市長和議員的票，2020也投過總統與立委的票，未料，本次行使民進黨中執評委投票權，居然受到矯正單位、民進黨團百般刁難，「要求阿扁不要出席全代會。」

對此，柯建銘表示，陳水扁下午3點會到全代會，但也表示善意了，他不參加大會，只來投票，「黨團沒有阻饒他，法務部比較擔心這個問題，當然我認為，他展現善意了，只投票不參加大會，應該有解釋空間」。

對於陳水扁說自己可能被抓回去關，柯建銘表示，應該不會，他講得很清楚，有解釋空間，因為陳水扁沒有參加全代會，他只投票，他過去選舉也有投過票，這個應該大家用比較寬容的心態看待，這個事情應該比較OK。」