「台北中午38度好像已成日常」　連2天午後防大雨！15縣市亮高溫燈號

▲氣象局提醒，今山區午後有局部大雨發生的機率。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

中央氣象局對15縣市發布高溫資訊，並提醒今天（19日）和周一午後有局部大雨發生機率。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書表示，大台北中午高溫38度好像已經成為日常，要到半夜才會降到30度，早上8點也就突破30度了。

高溫區域：

請繼續往下閱讀...

【紅色燈號】連續3日38度以上

南投縣。

【橙色燈號】連續3日36度以上

新北市、新竹縣、桃園市、台北市、彰化縣、雲林縣、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣。

【黃色燈號】36度以上

苗栗縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、台南市。

▼氣象局對15縣市發布高溫資訊。（圖／氣象局）

氣象局說，今各地大多為多雲到晴且高溫炎熱，清晨中南部地區有零星短暫陣雨，中午過後午後雷陣雨的範圍稍增，中部以北、宜花地區及各山區留意雷陣雨，山區有局部大雨發生的機率；各地高溫普遍在34度以上，南投局部地區有38度以上發生的機率，大台北地區、西半部近山區及局部東半部平地也有36度高溫出現的機率。

氣象局表示，本期天氣受太平洋高壓影響，各地大多為多雲到晴且高溫炎熱，普遍達33至36度高溫，戶外活動請做好防曬的工作並多補充水分。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局提醒，周一降雨相對較廣，也較容易有強對流發展，午後西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，有局部大雨發生的機率，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨。

氣象局預報，周二至周六高壓相對較強，天氣相對穩定一些，午後中南部近山區平地及其他山區有局部短暫雷陣雨。