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太平洋高壓脊增強「15縣市飆高溫」台北台東恐破38℃　午後雷陣雨勢大　

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▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市今天可能會出現極端高溫。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

今、明2天受到西南風影響，全台高溫炎熱，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後桃園以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生。其中台東、台北市可能會出現極端高溫，要多加注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今、明(18日)兩天低層大氣盛行偏暖的西南風，中層則有微弱「太平洋高壓脊」的沉降氣流，持續帶來高溫的條件。今日各地區最高溫大約在36、37度，地理環境較特殊的地點，仍有升至38度左右的機率。

請繼續往下閱讀...

▲▼高溫燈號。（圖／翻攝中央氣象局）

▲全台15縣市亮出高溫燈號。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象局針對台東縣、台北市盆地為發佈高溫橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市盆地，花蓮縣縱谷為高溫橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；基隆市、新竹市、嘉義市地區，桃園市、新竹縣、臺中市、彰化縣、南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號。

最新模式模擬顯示，下週(19)日至週四(23日)低層轉偏南風，中層「太平洋高壓脊」略增強，大氣仍偏暖，天氣晴朗炎熱，各地區最高溫約在36、37度，地理環境較特殊的地點，有升至38度左右的機率。轉偏南風，午後對流大部分在山區發展，鄰近平地亦有受影響的機率，局部地區仍有較大雨勢。

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