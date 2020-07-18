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本島僅3縣市沒高溫燈號！全台熱炸飆極端38℃　午後雨勢大

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▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市今天可能會出現38度以上極端高溫。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

今(18)日受到太平洋高壓及西南風沉降影響，各地高溫炎熱，全台本島只有3縣市沒有高溫燈號警示，其他地區全亮橙黃燈號。氣象專家則提醒，大氣不穩午後會有較大雨勢發生。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今(18)日低層大氣仍為偏暖的西南風，中層則有微弱「太平洋高壓脊」的沉降氣流，天氣晴朗酷熱；各地區最高溫大約在36、37度，地理環境較特殊的地點，仍有升至38度以上的機率；要注意防曬、防中暑。

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氣象局針對台北市、新北市地區，南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣縱谷，台東縣地區，新竹縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；基隆市地區、嘉義市地區，桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號。

▲▼高溫燈號。（圖／翻攝中央氣象局）

▲台灣本島只有3縣市沒有高溫燈號。（圖／翻攝中央氣象局）

吳德榮提醒，台灣附近低層水氣減少，但大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨，大部分在山區，並有較大雨勢，山區活動應注意安全。

明(19)日至下週五(24日)低層轉偏南風，中層「太平洋高壓脊」略增強，天氣持續晴朗酷熱，各地區最高溫約在36、37度，地理環境較特殊的地點，有升至38度以上的機率；要持續注意防曬、防中暑。雖然台灣附近「太平洋高壓脊」增強，但尚不足以完全抑制「不穩定度」的釋放，午後有對流發展，大部分在山區，鄰近平地亦有受影響的機率，局部地區仍有較大雨勢，應注意。

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