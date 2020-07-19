威力掃蕩KTV、封街臨檢　基隆警長宣示：壓制暴力氣焰、展示公權力

▲ 威力掃蕩KTV、封街擴大臨檢，基隆警長林炎田宣示「壓制暴力氣焰」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府警察局18日晚上10時開始，針對轄區易滋事地點、酒駕路段展開大臨檢。新上任的警察局長林炎田親自帶隊到仁二路凱悅KTV等營業場所擴大臨檢，並在基隆廟口夜市前仁二路封街取締酒駕。林炎田表示，強力壓制暴力氣焰，將以「高強度、高密度」執行持續性擴大臨檢，展現公權力。

國內近日發生多起槍擊及鬥毆、兇殺案件，為避免引發模仿效應，造成治安危害及民眾恐慌，基隆市警察局依警政署指示，舉行全國性威力大掃蕩擴大臨檢，針對非法槍械、賭博犯罪、聚眾滋事等案件，即刻檢肅到案；並賡續掃蕩黑道幫派，地下錢莊（高利放貸集團）暴力討債，全力查緝壓制囂張氣焰。

林炎田表示，18日晚間依警政署頒定全國同步實施大掃蕩，針對轄內易滋事鬥毆或者曾發生不法事故的地方，加強臨檢的工作，採取高強度、高密度作為，展現公權力執法的決心，遏止罪不法之徒在基隆市犯罪，不容存有僥倖的空間。

林炎田指示，刑事警察大隊及各分局依據轄區特性，規劃相關路檢、臨檢措施，針對不法分子聚合場所、黑道幫派圍事處所、對治安恐有危害之地點，統合運用優勢警力，強力作為，全面壓制掃蕩，展現執法力道與強度，確保本市治安平穩，民眾安居樂業。

▲ 新上任的警察局長林炎田親自帶隊到仁二路凱悅KTV等營業場所擴大臨檢。

警察局近日掃蕩毒品工作，總計查獲各類毒品案10件12人（其中聲請、核准羈押7人）、查扣一級毒品海洛因毛重8.78公克、二級毒品安非他命毛重55.02公克、大麻植株47株及種植設備、大麻花成品（毛重10.37公克）、三級毒品0.42公克、毒品咖啡包23公克、查扣販毒手機7支；另外查緝新興毒品PMMA（強力搖頭丸），迄今已成功溯源上游供毒藥頭計4件5人。

對於打擊犯罪工作，林炎田向來以鐵腕作風著稱，為保障廣大基隆市民權益，將持續帶領基隆市警察局全體同仁，為維護基隆市治安盡一切努力，也在此警告各類不法分子，切莫心存僥倖心態作惡，基隆市警察局絕對會依法予以查緝到案。

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