21歲細肩帶嫩妹天母酒駕「飛車撞樹」　老外現身救人：Are you OK？

記者游宗樺／台北報導

台北市一名妙齡女子19日清晨5時許駕車行經天母忠誠路二段，失控撞上路邊人行道花圃，再高速彈飛到路中分隔島，整輛車撞到路樹才停下來。警消到場將車上2男2女救出送醫，所幸意識清醒無生命危險。女駕駛經酒測數值高達0.46，將依公共危險罪進行偵辦，確切事故發生原因正由警方調查釐清。

▲21歲妙齡女酒駕，失控在天母新光三越前噴飛到路中分隔島。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，洪姓女子（21歲）開著黑色Nissan 轎車，由南往北行經士林區忠誠路二段，在天母新光三越前高速失控，先擦撞到路旁人行道花圃，再往左衝向路中分隔島，撞上路樹後才停下。車內安全氣囊爆開，車頭鈑金變形、擋風玻璃碎裂，車上4人一度因車門變形受困車上。

▲車輛鈑金變形、安全氣囊爆開，警消協助傷者送醫。（圖／記者游宗樺攝）

目擊民眾表示，當時看到該輛轎車開得非常快，在前方岔路就聽到刺耳聲響，沒多久便高速自撞，覺得車子車速可能破百才會失控。當時有晨運的外國人經過，目睹車禍後趕緊上前，把駕駛座車門打開，把穿著細肩帶的女駕駛扶出來，還貼心問候對方：Are you OK？

警消到場後，協助駕駛及車上的張男（20歲）、許男（20歲）、黃女（21歲）就醫，分別至振興醫院、榮總救治後均無大礙。警方派員到醫院進行調查，對洪女進行酒測後發現其酒測值高達0.46，全案將依公共危險罪進行偵辦，同時對車上3名乘客開出連坐罰單。

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