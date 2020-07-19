　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

21歲細肩帶嫩妹天母酒駕「飛車撞樹」　老外現身救人：Are you OK？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者游宗樺／台北報導

台北市一名妙齡女子19日清晨5時許駕車行經天母忠誠路二段，失控撞上路邊人行道花圃，再高速彈飛到路中分隔島，整輛車撞到路樹才停下來。警消到場將車上2男2女救出送醫，所幸意識清醒無生命危險。女駕駛經酒測數值高達0.46，將依公共危險罪進行偵辦，確切事故發生原因正由警方調查釐清。

▲▼21歲妙齡女酒駕，失控噴飛到路中分隔島。（圖／記者游宗樺攝）

▲21歲妙齡女酒駕，失控在天母新光三越前噴飛到路中分隔島。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，洪姓女子（21歲）開著黑色Nissan 轎車，由南往北行經士林區忠誠路二段，在天母新光三越前高速失控，先擦撞到路旁人行道花圃，再往左衝向路中分隔島，撞上路樹後才停下。車內安全氣囊爆開，車頭鈑金變形、擋風玻璃碎裂，車上4人一度因車門變形受困車上。

▲▼21歲妙齡女酒駕，失控噴飛到路中分隔島。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼21歲妙齡女酒駕，失控噴飛到路中分隔島。（圖／記者游宗樺攝）

▲車輛鈑金變形、安全氣囊爆開，警消協助傷者送醫。（圖／記者游宗樺攝）

目擊民眾表示，當時看到該輛轎車開得非常快，在前方岔路就聽到刺耳聲響，沒多久便高速自撞，覺得車子車速可能破百才會失控。當時有晨運的外國人經過，目睹車禍後趕緊上前，把駕駛座車門打開，把穿著細肩帶的女駕駛扶出來，還貼心問候對方：Are you OK？

警消到場後，協助駕駛及車上的張男（20歲）、許男（20歲）、黃女（21歲）就醫，分別至振興醫院、榮總救治後均無大礙。警方派員到醫院進行調查，對洪女進行酒測後發現其酒測值高達0.46，全案將依公共危險罪進行偵辦，同時對車上3名乘客開出連坐罰單。

►連我阿嬤用了都會發光

ET快訊
水喝不夠會生病！　身體出現這信號才喝就太遲了
單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民：買不到魚太過分…業者曝心聲
行動電源爆炸起火！新竹套房整片灰黑…3C達人揭原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄KTV外飆國罵還捅人！　醉男見血酒醒落跑...女友進警局做筆錄

GTA5遊戲世界口角…火爆男現實扮俠盜「揮武士刀追砍」！父子遭劃傷濺血

21歲細肩帶嫩妹天母酒駕「飛車撞樹」　老外現身救人：Are you OK？

家裡斷水　獨居阿公煮食…慘死頂樓火窟「燒成焦屍」

威力掃蕩KTV、封街臨檢　基隆警長宣示：壓制暴力氣焰、展示公權力

23歲油漆工深夜「撞爛瑪莎拉蒂」！富裕家世被起底

警政署全國「威力掃蕩」　台南警鎖定易滋事場所強勢執法

防夜店酒後鬧事！北市警局長坐鎮臨檢...熱褲妹排排站受檢

2市局長遭拔...警政署副署長「親自督軍」！突擊臨檢北市林森區

行動電源充電一半「爆炸起火」！新竹套房遭殃…3C達人揭原因

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

《DD52》女團性感秀爆！楊丞琳：無可挑剔！　潘瑋柏.熱狗.瘦子狂讚：是我的菜！

命大！待死角處「秒被捲入車底」　曳引車右轉險輾過！騎士受輕傷

孫惡整阿嬤騙「只能跳傘回台灣」 她一聽嚇瘋哽咽：我有幫你們念佛

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

高雄KTV外飆國罵還捅人！　醉男見血酒醒落跑...女友進警局做筆錄

GTA5遊戲世界口角…火爆男現實扮俠盜「揮武士刀追砍」！父子遭劃傷濺血

21歲細肩帶嫩妹天母酒駕「飛車撞樹」　老外現身救人：Are you OK？

家裡斷水　獨居阿公煮食…慘死頂樓火窟「燒成焦屍」

威力掃蕩KTV、封街臨檢　基隆警長宣示：壓制暴力氣焰、展示公權力

23歲油漆工深夜「撞爛瑪莎拉蒂」！富裕家世被起底

警政署全國「威力掃蕩」　台南警鎖定易滋事場所強勢執法

防夜店酒後鬧事！北市警局長坐鎮臨檢...熱褲妹排排站受檢

2市局長遭拔...警政署副署長「親自督軍」！突擊臨檢北市林森區

行動電源充電一半「爆炸起火」！新竹套房遭殃…3C達人揭原因

澎湖馬拉松11/1開跑！跨海＋跳島「度假型跑旅」　跑完再爽嗑大龍蝦

白飯、冰淇淋無限吃！高雄平價火鍋　起司牛奶鍋加整瓶鮮奶超濃郁

重返封城！西班牙爆150↑群聚感染　巴塞隆納400萬人禁足

折到就拒收？她逛全聯「第一次用三倍券」被打槍　網闢謠：鈔票折痕更多

西甲／西媒：巴薩主帥會繼續執教　因找不到能即刻救援教練

全中運在屏東！超強卡司選手之夜還有一天　交通管制、接駁方式一次看

徐國勇持三倍券逛士林夜市　掏200元買100元杏包菇「要攤商不找零」

最新「亮白神器」爆紅！開瓶才加進C粉　保養講求「新鮮」效果超強

避美印聯手封殺　路透：TikTok考慮在倫敦設總部

17歲時曾期望「未來是個快樂的大人」　范丞丞哽咽許願：希望媽媽身體好

社會熱門新聞

23歲男撞爛瑪莎拉蒂　家世被起底

快訊／警政署長南下督軍！座車市警局前發生車禍

嫩妹天母酒駕撞樹　目擊者驚：時速恐破百

人夫結紮後老婆又懷孕！跑2醫院一驗「精蟲數0」頭頂綠爆

擎天崗牛隻撞死婦！陽管處賠償金額出爐

行動電源充電一半爆炸　3C達人揭原因

殉職飛官高嘉隆女友　捧遺照護他上車

家裡斷水　獨居阿公煮食葬身火窟

鐵皮屋火警五口受困！消防員一通電話救命

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

高雄男挑戰「旗靈縱走」！摔落邊坡竹林亡

梧棲港驚見浮屍！短髮女岸邊載浮載沉

即／北捷小巨蛋4號出口墜樓命案！女倒臥人行道死亡

中一中生笑女嬰是狗　店家遭網友恐嚇

更多熱門

相關新聞

基隆警擴大掃蕩KTV　封街擴大臨檢

基隆警擴大掃蕩KTV　封街擴大臨檢

基隆市政府警察局18日晚上10時開始，警局及各分局針對轄區易滋事地點、酒駕路段展開大臨檢，新上任的警察局長林炎田親自帶隊到仁二路凱悅KTV等營業場所擴大臨檢，警方並在基隆廟口夜市前仁二路封街取締酒駕。林炎田表示，強力壓制暴力氣焰，以「高強度、高密度」執行持續性擴大臨檢，展現公權力。

買雞蛋驚見超巨母雞　網笑：別拿我的孩子

買雞蛋驚見超巨母雞　網笑：別拿我的孩子

小黃醉駕逆向上道　聯結車英勇對撞擋下他

小黃醉駕逆向上道　聯結車英勇對撞擋下他

天母國子民太威！巷弄內自辦都更案交屋　單價站上百萬行情

天母國子民太威！巷弄內自辦都更案交屋　單價站上百萬行情

車燈沒開被攔查　酒駕男衝撞員驚遭壓制

車燈沒開被攔查　酒駕男衝撞員驚遭壓制

關鍵字：

撞路老外天母酒駕

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

網紅直播業配「在流理臺洗4個月大寶寶」　被砲轟淚崩道歉

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民買不到魚　澎管處回應了

女大生染愛滋3年害16人感染！哭崩：我無心傷害誰

23歲男撞爛瑪莎拉蒂　家世被起底

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

三浦春馬遺願惹心疼　「臨終最想見的人」曝光

回家開冷氣「閉門窗才涼」！內行驚：出大事

遭指一夜情！Kimberley開嗆謝和弦

萬人登島！澎湖居民嚇：晚上竟大塞車

Tony到蘭嶼第一天「只能裸上身」！

更多

最夯影音

更多
許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面