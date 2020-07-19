搭公車玩科學168　可抽造型悠遊卡、手持電風扇還有限量乖乖

▲公車路線圖 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

盛夏最好玩的「科學168教育博覽會」正式開跑，嘉義市政府推「限量乖乖搭車送」，更祭出「電動公車搭乘比賽」。民眾與遊客只要選擇搭乘電動公車，就有機會獲得「中山幹線」公車造型悠遊卡及手持電風扇。搭電動公車玩科學，5天連續搭乘(來回)，即達到電動公車比賽累積搭乘10次（含）以上的活動資格，也可四處搭車走透透，遊客玩景點、吃美食、學生補習、菜籃族買菜購物，老少咸宜。

▲「沉睡大白熊七彩噴水圓環款」乖乖，另一款為乖乖擊棒七 。（圖／記者翁伊森翻攝）

市府交通處表示，凡7月16日至7月20日的科學168活動，民眾活動期間搭乘「市區66路光林我嘉線」於港坪公園下車，或搭「中山幹線」到金山路口站下車至活動現場，即可向現場工作人員領取限量隱藏版乖乖兌換卷。並於活動期間憑「乖乖兌換券」及出示「愛嘉義APP」公車即時動態頁面，到光林我嘉公車服務處即可兌換限量版乖乖一包，每日限量500包送完為止。

交通處說明，在科學168博覽會期間，「市區66路光林我嘉線」每日雙向將增開8班，班次由原本的40班增加為48班；另「中山幹線」每日亦提供70班次（金山路口）服務，每日共計有118班次公車提供服務。外來遊客則可於嘉義車站前候車亭搭乘「中山幹線」，或可由車站對面大三通公車站搭乘「市區66路光林我嘉線」；另外也可在後火車站轉運中心搭乘「市區66路光林我嘉線」或「中山幹線」至科學168會場。

▲ 搭電動公車玩科學168最潮 用力搭還有限量獎品免費送 。（圖／記者翁伊森翻攝）

用力搭電動公車，搭越多次，中獎機會越高。「中山幹線」同步祭出「電動公車搭乘比賽」，學生暑假補習、課輔、菜籃族買菜血拚、遊客來嘉玩樂，都有機會獲得中山幹線公車造型悠遊卡及手持電風扇。

只要在7月13日至7月26日期間，持悠遊卡、一卡通等電子票證搭乘「中山幹線」，並至少累積搭乘10次（含）以上即擁有活動資格，活動結束將以電子票證卡號記錄，選出「搭乘次數最高」的前80位民眾贈獎，活動訊息請上交通處官網、FB臉書粉絲團「嘉義市政府交通處」查詢或電洽06-3125609莊小姐洽詢。

▲中山幹線跟66路時刻表 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市公車搭乘人次統計截至今(109)年7月12日為95,419人次，去(108)年同期搭乘人數為76,296人次，今年截至目前，成長25%。其中，「中山幹線」6月1日至7月12日搭乘人數為24,995人次，每日平均595人次，去年同期市區1路每日平均292人次；另市區7路自6月1日增班(20班增加為40班)，約2,887人次，去年同期市區7路約1,029人次。

即日起至今年12月31日止，民眾持電子票證(悠遊卡、一卡通)即可免費搭乘中山幹線、市區66路光林我嘉線。為減少等候時間，民眾搭車前可至公車動態網站https://reurl.cc/O1OX4A 或用手機下載愛嘉義APP查詢公車到站時間。詳細各站時刻表可至嘉義市政府交通處網頁-公車資訊下查詢https://reurl.cc/lV10el 。

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