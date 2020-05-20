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嘉市低底盤電動公車　經驗結合貿協輸出海外

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▲國產自造電動公車台灣第一 嘉義市經驗輸出海外 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市國產自造電動公車 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長黃敏惠及市府團隊、成運汽車董事長吳定發(國光副董事長)、國光客運吳忠錫總經理、市議員等中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳等人，日前參觀嘉義市即將6月上路的電動公車。市長黃敏惠市長，智慧宜居城市從百分百全電動公車起步，從嘉義市出發，台灣電動公車製造廠絕對有能力進軍海外，打「亞洲盃」與「世界盃」，期望透過外貿協會輸出海外，嘉市經驗、全球驚豔。

黃敏惠表示，「從嘉義市出發，邁向全世界。」。市府與國光客運整合的全低底盤電動公車，代表嘉義市是全台灣率先做到100%電動公車運輸網絡的城市，提供第一個全綠能智慧運輸實際運行的公開場域。而更驕傲的是「產業的發展與合作」，因為有國光客運，結合產業，打造低底盤、三門式的電動公車，又融入城市美學設計，更具備功能性(提供手機充電系統、內裝空氣清淨等)，對於各年齡層(長者、婦幼、身心障礙者)都很貼心、友善的交通工具，友善的城市交通工具對城市推展觀光將有很大的助益。

▲國產自造電動公車台灣第一 嘉義市經驗輸出海外 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲黃敏惠推薦電動公車 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠強調，台灣是讓人足以驕傲的地方，尤其對外貿易，產業能在嘉義市成功推行，未來到全世界各地，都足以做最好的典範。而黃志芳董事長出生於嘉義市，對自己的故鄉有更深層的感情；更重要的是他帶著台灣產業走出去的這股力量，相信台灣的未來值得期待，教育扎根與科技發展是令人改動的。

黃志芳指出，國光客運低底盤電動公車不只是產品，背後更結合完整的know how，這象徵著「完整解決方案」，從交通工具的提供、規劃，到場站營運，其中應用許多資通科技，此整合系統可「客製化」，不同縣市有不同需求，像嘉義市的電動公車結合文創元素，設計成嘉義市名片，融入嘉義特色元素的彩繪意象特別令人感動。

▲國產自造電動公車台灣第一 嘉義市經驗輸出海外 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市國產電動公車經驗，將藉由貿協輸出海外 。（圖／記者翁伊森翻攝）

貿協期望將最優質的低底盤電動公車，包含系統營運、場站管理等能推廣到國外，目前有幾個新南向政策東南亞國家積極與國光客運洽談當中，期望能將嘉義市營運情況與國光客運最核心價值做推廣，讓台灣64個世界各地外館，能了解營運模式。電動車與電動公車已成為世界各國未來積極推動的主流產業，台灣將掌握商機，在國際市場有發展優勢，新南向國家像是馬來西亞、印度、柬埔寨、菲律賓等都陸續接洽中。

成運汽車董事長吳定發(國光副董事長)透露，到2025年，全世界將有120萬輛電動公車的需求。而今年年底到明年年初，實際第一批電動公車將出口到東南亞國家，因為要配合各個國家不同設計(左、右駕)。而台灣在軟體、IT產業、管理服務等優勢，將有助於出口電動公車。

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