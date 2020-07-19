國小畢業生個位數高達48校　佔嘉義全縣122所的39趴

▲▼ 嘉義縣108學年度優秀畢業生縣長獎頒獎典禮 翁章梁勉勵學童 往人生新階段邁進 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府舉行108學年度優秀畢業生縣長獎頒獎典禮，因人數眾多頒獎典禮分為2場次，上午為高國中小（含補校及進修部）場次，下午場為幼兒園場次；從幼兒園到高中計有476位畢業生逐一接受縣長翁章梁頒獎，現場有年長者重回校園，就讀補校畢業後獲獎，也有兄弟檔、姊妹檔同時榮獲縣長獎，共同攜手上台與翁縣長合影留念，場面熱鬧，備感溫馨。

翁章梁說，人生分為好多不同階段，求學是個漫長旅程，佔了十多個年頭，期勉每位同學成為時代巨輪的推手，找到自己的優勢和特質，不要怕困難，勇於嘗試、勇於突破人生，尤其要建立獨立思考和團結合作能力，跟有志一同的夥伴同心協力、團隊合作、向挫折學習、勇敢改變。

翁章梁在現場也親自恭喜獲獎學生，親切的為學生寫上祝福話語，他說，每位獲獎學生的家人都感到無比光榮，代表孩子在此求學階段獲得高度肯定，恭喜得獎的同學們，將前往人生下一個階段迎接嶄新的挑戰，期勉大家都能保持心中的熱情，繼續向前邁進。

受少子化的影響，班級及學生人數逐年的下降，108學年度國小畢業生為個位數的就有48校，佔全縣122所國小的39%，其中光華、茶山國小及大南國小安靖分校各只有1位畢業生;畢業生人數雖然少，但學習及表現依舊亮眼。

茶山國小學生王俊淳擁有美妙歌喉，參加鄉土歌謠比賽獲得特優；熱愛閱讀，參與校內閱讀比賽及閱讀分享，成果表現優異；英語能力佳，曾參加108年度英語日競賽─讀者劇場榮獲優等；也積極參與校內特色活動，例如勇士營活動、校內小米王比賽，能文能武。

大南國小安靖分校學生黃洧豐愛護學弟妹，尊敬師長，熱心服務，認真負責，榮獲109年梅山鄉鄉模範生；也積極參與皮影戲活動，107學年度全國學生創意戲劇比賽榮獲傳統偶戲類皮(紙)影戲組特優；同時擔任安靖皮影戲團團長，且參與2019年8月隨隊赴德國進行為期10天的文化交流活動。

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