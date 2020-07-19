嘉義醫院一天10件熱衰竭　6族群是熱傷害高危險群

▲天氣高溫炎熱 民眾須提高警覺自我防護 避免熱傷害 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

近期嘉義市醫院平均一天約有10件因熱衰竭掛急診的案例。面對越來越炎熱的高溫天氣，嘉義市政府提醒民眾要做好自我防護措施並提高警覺，以避免熱傷害相關風險。

在環境高溫、高濕的情形下，使人體無法正常散熱，就有可能產生熱傷害，不只是室外，室內也有可能發生，因此不可不慎。而熱傷害有六大危險族群，分別為65歲以上長者、嬰幼兒、慢性病患、室外工作者與運動員、體重過重者(身體質量指數BMI≧24)、服藥者。

預防熱傷害有三撇步：

一、保持涼爽，外出時撐陽傘、穿著輕便透氣衣服、太陽眼鏡、寬邊帽，使用防曬乳；室內保持通風及涼爽，並加裝窗簾、關掉不必要的電器，以達到降溫。切記千萬不可將嬰幼兒、小孩獨留車內。

二、定時補充水分，每天至少喝下八杯（約2000cc）白開水，不要等到口渴才補充，應每15-20分鐘補充200至300 CC水分。不喝冰水、含糖飲料或酒精性飲料，也要多吃蔬果。

三、提高警覺，注意氣象預報，使用溫度計監測室內溫度，避免在上午10點到下午2點出門進行戶外活動，改選擇清晨或傍晚戶外溫度較低的時候安排戶外活動，如為六大危險族群，更要多加注意。

熱傷害可分為熱痙攣、熱暈厥(眩)、熱衰竭與最嚴重的熱中暑，熱中暑體溫可高達40度，死亡率超過30%以上。如發現身體疑似出現熱傷害徵兆，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，應趕快離開高溫環境，可利用毛巾或海綿浸水拍拭身體，或是在身上擦水並搧風以降低過高的體溫，並補充加鹽的冷開水或稀釋電解質飲料；嚴重情形像是抽筋痙攣、噁心嘔吐、頭暈昏迷、神智混亂或無法流汗等症狀，請儘速就醫或撥打119請求協助。

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