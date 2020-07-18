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大陸汛情七下八上！　習近平：「5流域」可能發生較重洪災

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▲▼ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲大陸國家主席習近平。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

受到持續強降雨影響，大陸近來洪災嚴重，湖北和江蘇多地啟動防汛一級響應，長江三峽水庫17日入庫流量漲至50000立方米每秒。大陸總理習近平17日表示，全國防汛進入「七下八上」階段，5處流域可能發生較重汛情，各地應加強防災措施。

根據新華社報導，習近平17日出席中共中央政治局常務委員會會議，研究部署防汛救災工作。他表示，長江流域中上游地區降雨仍然偏多，黃河中上游、海河、松花江、淮河流域可能發生較重汛情。

習近平指出，今年是決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅之年，也是「十三五」規劃收官之年，做好防汛救災工作十分重要。各有關地區、部門和單位要始終把保障人民生命財產安全放在第一位，採取更加有力措施，切實做好防汛救災各項工作。

習近平總先前曾要求，有關方面高度重視今年汛期長江中下游汛情，壓實防汛工作責任，克服疫情影響，搶抓水利工程修復，加強物資儲備，組織開展搶險培訓和演習，全力保障人民生命財產安全。

受近期強降雨影響，長江重慶段迎入汛以來最大洪水。據大陸水文部門預報，新一輪洪峰將於18日通過重慶主城水域，預計長江寸灘站水位將在18日11時達到19.88米，為今年入汛以來最高水位。
 

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