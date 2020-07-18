生不出兒子！無恥夫逼妻「借精生子」　連生5個全都是女兒

▲生不出兒子！無恥夫逼妻「借精生子」 連生五個…全都是女兒（示意圖，非當事人／Pixabay）

圖、文／CTWANT

「男的女的一樣好」這句口號，在以往重男輕女的時代，常被政府用來宣導孕婦，但沒想到時至今日，還是有人食古不化，堅持一定要生兒子。大陸雲男省一名乾姓男子因為連生兩個女兒而心有不甘，竟逼妻子和鄰居上床，想要偷偷借用鄰居的精子生出兒子，沒想到妻子又生下三個女兒，最終兩人也走上離婚一途。

據《上海熱線》報導，雲南省鹽津縣的乾男2002年和同村的妻子結婚後，一連生了兩個女兒，一家四口原本過得還不錯，但女兒10歲那年，乾男突然認為應該要「延續香火」，非得要妻子幫他生個兒子。不過事與願違，乾男早就已經進行結紮，而且當年手術發生問題，讓他將來再也不能生育，延續香火是永遠不可能了。

乾男鄰村有一位男村民長相非常帥氣，可惜已經結婚了，但因為出眾的外表，在當地還是相當出名。乾男心生一計，竟叫妻子主動找鄰居帥哥「借種」，還裝出一副「大度」的模樣說：「妳只要給我生個兒子，妳和他怎樣相處都可以，我不計較。」

妻子按照他的話進行計畫，從2013年開始就和帥哥鄰居同居到2016年，這段期間妻子共生下三個孩子，但竟然全都是女兒！不過乾男還是懷抱著希望，心甘情願替三個孩子辦理出生證明、購買奶粉，扮演著一個合格的父親角色。他一直等到2017年終於絕望，甚至連這三個女兒都不承認，逼著妻子帶三個女兒流落街頭，靠別人救濟為生。

日前妻子向法院提出離婚訴送，被法官判准；至於五個女兒的部分，前兩個女兒被判給乾男撫養，後三個女兒則是由妻子撫養，雙方互不支付撫養費。

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