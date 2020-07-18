　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

生不出兒子！無恥夫逼妻「借精生子」　連生5個全都是女兒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

（示意圖，非當事人／Pixabay）

▲生不出兒子！無恥夫逼妻「借精生子」　連生五個…全都是女兒（示意圖，非當事人／Pixabay）

圖、文／CTWANT

「男的女的一樣好」這句口號，在以往重男輕女的時代，常被政府用來宣導孕婦，但沒想到時至今日，還是有人食古不化，堅持一定要生兒子。大陸雲男省一名乾姓男子因為連生兩個女兒而心有不甘，竟逼妻子和鄰居上床，想要偷偷借用鄰居的精子生出兒子，沒想到妻子又生下三個女兒，最終兩人也走上離婚一途。

據《上海熱線》報導，雲南省鹽津縣的乾男2002年和同村的妻子結婚後，一連生了兩個女兒，一家四口原本過得還不錯，但女兒10歲那年，乾男突然認為應該要「延續香火」，非得要妻子幫他生個兒子。不過事與願違，乾男早就已經進行結紮，而且當年手術發生問題，讓他將來再也不能生育，延續香火是永遠不可能了。

乾男鄰村有一位男村民長相非常帥氣，可惜已經結婚了，但因為出眾的外表，在當地還是相當出名。乾男心生一計，竟叫妻子主動找鄰居帥哥「借種」，還裝出一副「大度」的模樣說：「妳只要給我生個兒子，妳和他怎樣相處都可以，我不計較。」

妻子按照他的話進行計畫，從2013年開始就和帥哥鄰居同居到2016年，這段期間妻子共生下三個孩子，但竟然全都是女兒！不過乾男還是懷抱著希望，心甘情願替三個孩子辦理出生證明、購買奶粉，扮演著一個合格的父親角色。他一直等到2017年終於絕望，甚至連這三個女兒都不承認，逼著妻子帶三個女兒流落街頭，靠別人救濟為生。

日前妻子向法院提出離婚訴送，被法官判准；至於五個女兒的部分，前兩個女兒被判給乾男撫養，後三個女兒則是由妻子撫養，雙方互不支付撫養費。

延伸閱讀
一出道就紅！楊冪被問「有被潛規則嗎」　誠實回答全場嚇傻
胸部硬塊拖1年！餐廳闆娘慘割雙乳　夫怨行房「視野不佳」偷吃女員工
影／三倍券「無梅花版」是假的？　專家一招破解真偽

ET快訊
快訊／南投市區透天厝4樓突起火！1人死亡警消搶救
快訊／北捷小巨蛋4號出口傳墜樓！女倒臥人行道亡
快訊／花蓮消暑秘境驚傳意外！女遊客跳水撞大石頭癱倒
拿三倍券買早餐！第3間才答應「收1張200元就好」曝無奈實情
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

粵對台《辦事指南》發佈 「農業購機補貼」吸引台青創業

生不出兒子！無恥夫逼妻「借精生子」　連生5個全都是女兒

美軍雙航母南海軍演　胡錫進：中國一定能在家門口打敗美國！

新疆烏魯木齊單日新增16例本土　尚未追溯到傳染源頭！

鬼祟掏手機拍妙齡孕婦「裙底風光」　公車司機果斷出手「一招制伏他」

前晚開心吃蛋糕...女睡覺離奇「人間蒸發」13天！　滿牆監視器完全沒拍到

28歲男虐殺7歲繼子拋屍化糞池　「恐怖演技」差點騙過所有人！

回應美國指控中國想竊取疫苗　華春瑩「表情搶戲」：我們需要靠偷？

10歲女兒被弄瞎！狠父狂捅男童12刀「噴血慘死」　自稱精神病求減刑

10歲女兒被弄瞎！狠父狂捅男童12刀「噴血慘死」　自稱精神病求減刑

林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭

謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

孫惡整阿嬤騙「只能跳傘回台灣」 她一聽嚇瘋哽咽：我有幫你們念佛

旅客突落軌...差2分鐘列車進站　正義哥跳月台救人！台鐵：錯誤示範

體感破41℃！外送員疑中暑熱衰竭　突昏跌花圃命危...搶救仍未脫險境

飛行員假墜機真求婚展高超演技　女友念緊急手冊知真相爆哭答應

秦媽媽溪邊玩水被3小孩猛攻　求放過：奶奶的頭髮怕濕啊XD

收容所愛心飼料發霉、長黑點　愛媽怒：要做就拿良心出來！

粵對台《辦事指南》發佈 「農業購機補貼」吸引台青創業

生不出兒子！無恥夫逼妻「借精生子」　連生5個全都是女兒

美軍雙航母南海軍演　胡錫進：中國一定能在家門口打敗美國！

新疆烏魯木齊單日新增16例本土　尚未追溯到傳染源頭！

鬼祟掏手機拍妙齡孕婦「裙底風光」　公車司機果斷出手「一招制伏他」

前晚開心吃蛋糕...女睡覺離奇「人間蒸發」13天！　滿牆監視器完全沒拍到

28歲男虐殺7歲繼子拋屍化糞池　「恐怖演技」差點騙過所有人！

回應美國指控中國想竊取疫苗　華春瑩「表情搶戲」：我們需要靠偷？

10歲女兒被弄瞎！狠父狂捅男童12刀「噴血慘死」　自稱精神病求減刑

10歲女兒被弄瞎！狠父狂捅男童12刀「噴血慘死」　自稱精神病求減刑

高三生「照片像朴寶劍」遭罵翻　跑去整形⋯前、後對比有差！

別白跑！全台1269間郵局　下午「只發三倍券」不受理其他業務

田馥甄創紀錄「小巨蛋連唱四場」　二度秒殺...鬆口曝再加場可能性！

德法院禁特斯拉「宣傳全自動駕駛」功能！怕廣告誤導消費者釀禍

【療癒之所：古城】從隈研吾Ace Hotel Kyoto ，走讀京都三大新開業飯店

「從小發願把和尚做好！」　聖嚴法師紀錄片還原80年傳奇一生

小巷彎不過司機下車喬位置　忘打P檔拉手煞車…滑行畫面超驚險

快訊／南投透天厝4F竄火！警消射水搶救　屋內發現1人死亡

快訊／北捷小巨蛋4號出口墜樓命案！女倒臥人行道「明顯死亡」　警急封鎖調查

電鋸斬首科技CEO！助理欠錢又吞300萬　狠殺老闆「等血凝固」再分屍

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

大陸熱門新聞

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

陸專家：三峽大壩混凝土能撐500年！

10歲女兒被弄瞎！狠父狂捅男童12刀「噴血慘死」　自稱精神病求減刑

10歲女兒被弄瞎！狠父狂捅男童12刀「噴血慘死」

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

史上最慘民宿！8400萬蓋好只營業3天

女神音樂生搭機丟失300歲大提琴！全網幫他找

28歲男虐殺7歲繼子！恐怖演技險騙過所有人

IT妹爽中4億！2年後近況曝...網搖頭

男低頭滑手機　遭19樓冷氣機爆頭

大貨車25噸重物砸轎車…駕駛被壓扁慘死

女睡覺離奇「人間蒸發」13天！　滿牆監視器0發現

每天喝奶茶！高中男關節長滿「白結石」

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

她爬50m陡峭岩壁拍照　「雙腿無力墜落」驚悚影片曝光

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

人夫結紮後老婆又懷孕！跑2醫院一驗「精蟲數0」頭頂綠爆

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

林瑞陽60歲近照曝　張庭痛哭：好怕他倒下

台北北投「77：0」虐殺桃園南勢

情侶草叢上演「活春宮」！大媽怒拿木板狂搧

帶混血貓出門　公園伯以為是石虎

張雅琴不挺了　轟蔡政府政策失敗

陸專家：三峽大壩混凝土能撐500年！

三峽女身中3槍被推下山！上半身剩白骨...兇手下場曝

謝和弦爆婚後待紐約就出軌「和洋妞一夜情」！

百億大亨剩8萬再次白手起家　3年拚出億萬身價

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

更多

最夯影音

更多
林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭

林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭
謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

孫惡整阿嬤騙「只能跳傘回台灣」 她一聽嚇瘋哽咽：我有幫你們念佛

孫惡整阿嬤騙「只能跳傘回台灣」 她一聽嚇瘋哽咽：我有幫你們念佛

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面