大型車瞬間壓爆水球大型車　學童「內輪差」恐怖體驗很震撼

▲屏東里港警分到鹽埔仕絨國小進行大型車「內輪差」死角交安宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港警分局為讓轄內學童認識大型車「內輪差」概念及其危險性，日前到鹽埔鄉仕絨國小進行交通安全宣導，並以水球代替行人，擺放在視線死角處，再請司機開車模擬大型車在道路轉彎時的情境，水球被輾破的剎那，讓學童驚呼連連。

▲▼交安宣導、學童體驗死角體驗死角。

里港警分局緊鄰高雄市交界處，境內又有省公路與高速公路交匯相連，屬於交通貨運輸送樞紐要塞處，再加上位處高屏溪、荖濃溪、隘寮溪等盛產砂石的流域，以致轄內大型車輛及砂石曳引車往返頻繁。為加深學童與家長們對於砂石車內輪差的印象，里港警分局於14日到仕絨國小進行交安宣導。

現場擺放一部大型車輛，先由五組組長林中安講解大型車視線死角為車頭前方、車輛後方及車身左右兩側，並於大型車的車頭前方、車旁邊擺放腳踏車，教導學生了解何謂視線死角後，接著再由司機開車示範內輪差，另以水球代替行人，示範大型車轉彎來形成內輪差情形，由於大型車因轉彎形成內輪差，導致水球瞬間爆掉，讓學童們個個驚聲尖叫。

隨後由學童輪流坐上大型車的駕駛座當起小小司機，通過後視鏡觀察，都未看到大車前方及右邊的腳踏車，全藏在「死角」中，學童表示，真的很怖，以後真的要遠離大型車，才能確保行的安全。

分局長楊龍祥呼籲用路人，不管行人、腳踏車、機車、汽車都應避免進入大型車的內輪差的範圍，且勿緊靠大型車行走，以避免交通事故發生。

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