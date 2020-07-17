恆春灑水車、自小客車相撞　水車橫翻「擋2線道」台26北上交通中斷

▲屏東縣恆春鎮台26線北上25公里北上車道，17日下午發灑水車與自小客車相撞車禍 ，灑水車翻覆，佔據北上車導。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮台26線北上25公里北上車道，17日下午發灑水車與自小客車相撞車禍，由於衝擊不小，造成灑水車翻覆，橫躺北上車道，造成北上交通中斷，警力獲報出動大批人員前疏導、救護，將受傷的灑水車陳姓司機送醫救治，找來拖車將灑水車扶正，經1個多小時，整個交通於下午17時15分恢復，據了 解，兩位司機均未有酒精感應，發生原因及責任，由警方進一步釐清。

▲▼警方疏導交通。

警方表示，今天下午15時49分，一輛公路灑水車與一輛自小客車，在台26線北上25公里北上車道發生相撞車禍，由於衝擊不小，造灑水車側翻在北上車道，司機受，北上車輛無法通行。

▲▼疏導交通、灑水車扶正。

警方獲報出動大批員警到場疏導交通、救護，並在北上車輛於恆公路與復興路口（蘭花城KTV）疏導右轉沿復興路到恆公路與復興路口（麥當勞）右轉接台26線恆公路北上行駛。

另一方面聯絡拖吊車到場，將事故灑水車扶正後拖離現場，經一個多小時，於下午17時15分，將現場障礙完全排除，路面也公路總局楓港工務段清掃完畢，台26線南下北上恢復交通順暢。

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