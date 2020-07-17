大門緊閉無人應又散發瓦斯味　擔心危急報警…原來她煮午餐忘了瓦斯

▲屏東縣潮州警分局餉潭派出所警員潘威育趕到廖嫗婦，衝入廚房關瓦斯，結束虛驚。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

85歲廖老嫗煮午餐後忘記關瓦斯，屋內瀰滿瓦斯味，渾然不知，蕭姓友人去拜訪時聞到濃濃瓦斯，加上門窗緊閉，叫門無人應，擔心意外，趕緊報警，警方趕往敲門，老嫗才緩緩打開大門，警方衝入廚房趕緊關閉瓦斯開關，才結束一場虛驚。

潮州警分局餉潭派出所警員潘威育日前於下午14時許擔服備勤勤務時，30歲蕭姓女子急忙地跑進派出所求助；蕭女表示，剛去新埤鄉龍潭路拜訪廖姓婦人時，發現大門緊閉且大聲呼喊皆無人應門，且在現場聞到一股濃厚的瓦斯味，擔心屋內廖姓婦人的安全。

潘員獲報，立即駕駛巡邏車會同蕭女趕赴現場查看，果然從屋內散發一股濃厚的瓦斯味，經潘員在大門口不斷大聲呼喊後，85歲廖姓婦人才從屋內緩緩地打開大門。

經瞭解，原來是廖姓婦人煮完午餐之後未將瓦斯爐關妥，導致瓦斯外洩瀰漫屋內，所幸蕭女及時來訪發現並通報警方到場，經潘員衝進廚房將瓦斯關緊，並慢慢推開窗戶讓空氣流通，未釀成災情，讓廖姓老嫗相當感激。

潮州警方提醒民眾，在出門前及使用瓦斯爐後，應再次確認瓦斯是否關閉。而廚房火源是住宅火災主因之一，若因燃燒不完全瓦斯外洩，導致一氧化碳濃度過高，將十分危險。

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