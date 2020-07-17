　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

車禍肇逃受害人有理賠！　近6萬人獲補償逾百億元

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲根據金管會統計，從1998年到今年4月底止，申請補償件數達5.8萬件、求償金額達106億元。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

肇事逃逸的交通事件頻傳，但若肇事者沒有投保強制汽機車險，卻釀成傷亡時，受害人或其遺屬仍可申請保險理賠。金管會表示，可向汽車交通事故特別補償金申請「代位求償」；另據統計，從1998年到今年4月底止，申請補償件數達5.8萬件、求償金額達106億元。

為保障汽、機車交通事故受害人的權益，金管會表示，從1998年起，強制汽、機車所有人投保本保險，並成立「財團法人汽車交通事故特別補償基金」，對遭未投保強制汽車責任保險或肇事逃逸的汽車，所致汽車交通事故的受害人或其遺屬，給付補償金。特別補償基金於給付補償金額後，可依據強制汽車責任保險法第42條第2項規定代位向肇事者追償，以維護公平正義。

根據保險局統計，從1998年到今年4月底，申請補償件數達5萬8,347件，其中汽車占3萬702件、機車占2萬7,645件，累計求償金額達106億元，其中汽車68.6億元、機車37.5億元；因肇事逃逸造成的交通事故受害包括死亡、醫療、失能等，其中醫療理賠上限為20萬元，死亡和失能理賠上限則為200萬元。

統計也指出，國內汽車駕駛人投保強制汽車險的投保率達110.17%，機車投保率則為83.54%。保險局官員說明，汽車投保率逾100%，主要是因報廢或換車等情況，來不及退保，因此有保障期重疊所致。

金管會提醒，交通事故相關證明文件為申請補償金的重要文件，受害人發生車禍時，應立即報警處理，除了當場取得當事人登記聯單外，於事故發生7日後，可向處理相關單位申請提供道路交通事故現場圖、現場照片，並於事故發生30日後，申請提供「道路交通事故初步分析研判表」。

此外，受害人或其遺屬另應檢具身分證明文件、診斷證明書及醫療費用收據或死亡證明書等相關文件。另為使汽車交通事故受害人第一時間能了解相關權益，特別補償基金也透過警察將本保險及補償金申請須知轉交受害人，以便申請。

ET快訊
快訊／打水仗！國民黨狂丟水球　民進黨舉白板保護游錫堃
快訊／高雄男不甩「居家檢疫」上舞廳！高市府重罰100萬
IT妹中4億秒辭職！環遊世界2年負債84萬　網看細節：其實賺
快訊／台灣再增2例新冠肺炎！指揮中心1400記者會說明
快訊／巴布亞紐幾內亞「東部海域6.9強震」　發布海嘯警報！
獨／ZAKUZAKU棒棒泡芙撤出台灣！最後一家營業到8月底
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

車禍肇逃受害人有理賠！　近6萬人獲補償逾百億元

安聯人壽攜手清大首推「AI健康指數」！新竹市成全台最健康縣市

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

強迫症的天堂❤滿滿透明立方體　手工切冰塊！網：可以看一整天

男選手模仿鄧紫棋…本尊一合唱都認證！　鐵肺歌后PK郎朗「誰浮誇」ＸＤ

鄧倫密室逃脫「被NPC凶到結巴軟腳」　楊冪機智使出「軟綿音撒嬌」過關了！

學會「搭搭搭」3步伐對手秒滑倒！　他拍籃球教學萬人朝聖：動作超細

這種守備~~洪總表情包又來啦

車禍肇逃受害人有理賠！　近6萬人獲補償逾百億元

安聯人壽攜手清大首推「AI健康指數」！新竹市成全台最健康縣市

「你們都要害我啦！」高雄男持刀亂揮　家人嚇壞報警求救

月收6000萬女直播主自殺亡！　小王身家起底「年收10億」…悽慘下場曝光

詹子晴「父驟逝家破產」成跑路千金　擺攤賺涼財！月收破20萬還債

快訊／高雄男不甩「居家檢疫」爽上舞廳！高市府重罰100萬

亮・珠寶／Dior文字珠寶曬幸福　8500元入手Tiffany Love項鍊

快訊／國民黨丟水球喊「要投票」　民進黨高舉白板護游錫堃

台南市警局長布達交接　新局長詹永茂上任視事

台南毒犯開車拒捕衝撞　警開5槍「打破輪胎和水箱」逮捕

「只是皮肉傷」葉金川車禍後首露面　談疫情仍憂心疫苗研發

入住新租套房狗狗狂吠！　他翻開床底目睹「驚悚一幕嚇瘋」…立刻逃出家門

保險熱門新聞

每月逼存2萬元！「6年買下720萬屋」無痛繳房貸

安聯人壽攜手清大首推「AI健康指數」

「分紅保單賣超夯」原因曝光！4大特色協助資產累積

車禍肇逃受害人有理賠！　近6萬人獲補償逾百億元

國壽逾百億投資印尼銀行爆踩雷　金管會：損失在可控範圍內

一張表懂車禍調解官要看的單據

聰明花年終獎金　低保費高保障

15家產險申訴率　國泰拿最低

國內旅遊更要買旅平險！租車自駕可投保「短期租借車保險」

20年資深業務曝血淚：要花時間投資自己

結清郵局帳戶　免證放寬到6萬元

保德信人壽撤台原因曝光！壽險業者揭開「市場削價亂象」

網路投保車險只能對自己保！駕駛人傷害險限定車主本人

投資印尼銀行捲詐貸　國壽回應了

更多熱門

相關新聞

台灣國產車上半年銷售Top.10

台灣國產車上半年銷售Top.10

近幾年最常聽到的，莫過於台灣國產車與進口車進入「死亡交叉」一事；以2020上半年台灣車市為例，即便受限於新冠肺炎疫情，讓外界普遍預測新車買氣恐受到程度不一的影響，但端看上半年實際銷售數據，台灣在1至6月也繳出209,782輛的新車掛牌數，如此數據相較去年同期也有1.4％的正成長率

全中運交通會勘　警、交、客接駁管制出爐

全中運交通會勘　警、交、客接駁管制出爐

賓士AMG GT Black Series亮相

賓士AMG GT Black Series亮相

福斯小改款Arteon確認年底登台

福斯小改款Arteon確認年底登台

保時捷新911 Turbo預售價970萬起

保時捷新911 Turbo預售價970萬起

關鍵字：

肇逃交通保險理賠強制險汽車機車

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

糗！法拍求分割共有老透天　一拍竟殺出外人搶下

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

百億大亨剩8萬再次白手起家　3年拚出億萬身價

6泰人自台返國發高燒　進一步檢測

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

威力彩頭獎破20億！網友砸13萬全槓龜

黃曉明傳婚變Angelababy　官司判決書洩真相

董至成哽咽首揭離婚進度！

3年生2胎「都不是他的」妻7字回讓他吐血

「4生肖」快買威力彩　命理師曝幸運數字

李芳雯1年嘿咻男星400次　分手當晚還要！

網揭三倍券「2致命缺陷」：被消費券海放

黑狗舔妹妹臉頰求醒！牠悄然闔眼

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆
真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面