車禍肇逃受害人有理賠！　近6萬人獲補償逾百億元

▲根據金管會統計，從1998年到今年4月底止，申請補償件數達5.8萬件、求償金額達106億元。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

肇事逃逸的交通事件頻傳，但若肇事者沒有投保強制汽機車險，卻釀成傷亡時，受害人或其遺屬仍可申請保險理賠。金管會表示，可向汽車交通事故特別補償金申請「代位求償」；另據統計，從1998年到今年4月底止，申請補償件數達5.8萬件、求償金額達106億元。

為保障汽、機車交通事故受害人的權益，金管會表示，從1998年起，強制汽、機車所有人投保本保險，並成立「財團法人汽車交通事故特別補償基金」，對遭未投保強制汽車責任保險或肇事逃逸的汽車，所致汽車交通事故的受害人或其遺屬，給付補償金。特別補償基金於給付補償金額後，可依據強制汽車責任保險法第42條第2項規定代位向肇事者追償，以維護公平正義。

根據保險局統計，從1998年到今年4月底，申請補償件數達5萬8,347件，其中汽車占3萬702件、機車占2萬7,645件，累計求償金額達106億元，其中汽車68.6億元、機車37.5億元；因肇事逃逸造成的交通事故受害包括死亡、醫療、失能等，其中醫療理賠上限為20萬元，死亡和失能理賠上限則為200萬元。

統計也指出，國內汽車駕駛人投保強制汽車險的投保率達110.17%，機車投保率則為83.54%。保險局官員說明，汽車投保率逾100%，主要是因報廢或換車等情況，來不及退保，因此有保障期重疊所致。

金管會提醒，交通事故相關證明文件為申請補償金的重要文件，受害人發生車禍時，應立即報警處理，除了當場取得當事人登記聯單外，於事故發生7日後，可向處理相關單位申請提供道路交通事故現場圖、現場照片，並於事故發生30日後，申請提供「道路交通事故初步分析研判表」。

此外，受害人或其遺屬另應檢具身分證明文件、診斷證明書及醫療費用收據或死亡證明書等相關文件。另為使汽車交通事故受害人第一時間能了解相關權益，特別補償基金也透過警察將本保險及補償金申請須知轉交受害人，以便申請。