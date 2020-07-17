怒轟蘇貞昌一再仇視台南又玩弄治安　藍軍放話絕不讓新警局長議會備詢

▲不滿蘇貞昌一再仇視台南又玩弄治安，國民黨市議會黨團放話，絕不讓新警局長議會備詢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警察局新任局長布達，台南市議會國民黨團發布強烈聲明，不支持新的人事派令，痛批蘇貞昌團隊一再仇視挺民進黨的台南鄉親，敗選之人蘇貞昌，更憑一己之私，硬是將民調第1名的警察局長拉下台，已發布的17名警察人事命令也暫緩，警界人心浮動士氣大受打擊，國民黨團絕不讓民進黨中央玩弄台南治安，更不會讓新任警察局長進議會備詢。

國民黨台南市議會黨團書記長王家貞痛心表示，台南市是民進黨的大本營，是綠的出汁的城市，多少死忠的深綠選民，不管民進黨是如何的墮落，就是用選票全力挺民進黨，結果選舉敗將蘇貞昌居然拿台南治安祭旗，拿一宗已破案的槍擊案就要警察局長下台，視188萬的台南市民於何物？

王家貞怒指，蘇貞昌領導的行政團隊貪贓、玩法、弄權，真的治安敗壞，責任不是在領導的蘇貞昌昏庸無能嗎？為何不究己責為何不下台？對於蘇貞昌的為所欲為，不只藍軍怒火沖天，綠軍也火大了，開記者會砲轟蘇貞昌是要做皇帝嗎？這把怒火更殃及黃偉哲，市民上網批他是塑膠做的嗎？為何讓蘇貞昌團隊一再藉故打臉台南？先是在疫情期間發布不實的國家級旅遊警報，後來又再被APP1968點名，重創台南觀光旅遊，民進黨到底跟台南有甚麼仇恨？為何要這麼糟蹋台南人？

王家貞重申，台南市的治安絕不容民進黨祭旗，蘇貞昌為一己之私拔警察局長的官，原已發布的17名台南市警界人事名單也暫緩，此荒唐舉動連老警察都說聞所未聞見所未見，基層員警士氣大受打擊，各個人心浮動，既然民進黨中央視台南治安於無物，議會國民黨團會堅守民主監督重責，絕不讓新任警察局長進入議會備詢。

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