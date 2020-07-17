台南市警局長布達交接　新局長詹永茂上任視事

▲台南市警局新任局長詹永茂布達交接典禮，由台南市長黃偉哲親自主持、內政部警政署副署長蔡蒼柏監交。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局新任局長詹永茂布達交接典禮，17日上午9時40分在台南市警察局舉行，由台南市長黃偉哲親自主持、內政部警政署副署長蔡蒼柏監交，臺南市多位民意代表等來賓與會觀禮，典禮盛大隆重。

新任台南市警局長詹永茂是中央警察大學正科第47期交通學系畢業、中央警察大學交通研究所碩士，歷任內政部警政署警監督察、前桃園縣政府警察局八德、平鎮、龍潭、中壢及桃園分局分局長、內政部警政署教育組組長、宜蘭縣政府警察局局長、桃園市政府警察局主任秘書、副局長、基隆市警察局局長及內政部警政署警政委員等重要職務，內、外勤職務歷練豐富，富領導統御及協調能力，深獲各級長官肯定。

黃偉哲說，新舊任局長交接及新任局長的布達儀式，主要是要宣示警察維護治安是一個天職，新任詹局長是中央警察大學交通警察系47級畢業，也是中央警察大學交通學系碩士，歷任的資歷非常非常豐富，尤其他在桃園任職10年，對於一個新興都市發展的治安維護著墨甚深。

黃偉哲說，警察是一個紀律部隊，對於治安的維護，沒有任何黨派之別，嚴守行政中立，所以警察就是奉上級指令執行職務，就是這麼簡單。但是對於職務的執行，我們要求的是績效，不管在台南市從歷任局長的努力，還有員警同仁大家的努力，為市民奠定了非常高的滿意度。

黃偉哲說，外界的風風雨雨、外界的一些話語，其實對於我們基層的同仁，事實上是有感受的，但是作為一個紀律部隊，就是奉公守法、執行職務。那麼台南市的警察同仁以及五力的各位志工，其實對於改善台南市的治安、交通都有非常重大的貢獻。在這些年來，我們市民感受是非常深的，所以對於未來詹局長率領台南市警察局各位同仁來繼續為市民服務，在治安以及所有警察服務的事項，希望說能夠延續過去所奠定的基礎。

黃偉哲強調，市政工作沒有最好，只有更好。警政工作同樣是這樣子，在犯罪的防範以及犯罪的打擊，交通的維護以及為民服務事項，相信也期待詹局長在未來能夠在很短的時間內就有很好的績效，可以呈現在所有的市民面前。那也期待也感謝市警局各位警察人員過去一段時間的努力，得到我們市民最高的肯定，那希望延續這樣子的一個基礎繼續來努力。

黃偉哲說，他代表台南市188萬市民，歡迎詹局長來台南市服務，也期許詹局長跟各位員警同仁持續努力，跟所有市政團隊一起來為市民服務，以達成守護大南的願景，營造安居樂業的宜居城市。

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