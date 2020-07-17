　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南市警局長布達交接　新局長詹永茂上任視事

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警局新任局長詹永茂布達交接典禮，由台南市長黃偉哲親自主持、內政部警政署副署長蔡蒼柏監。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局新任局長詹永茂布達交接典禮，由台南市長黃偉哲親自主持、內政部警政署副署長蔡蒼柏監交。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局新任局長詹永茂布達交接典禮，17日上午9時40分在台南市警察局舉行，由台南市長黃偉哲親自主持、內政部警政署副署長蔡蒼柏監交，臺南市多位民意代表等來賓與會觀禮，典禮盛大隆重。

▲台南市警局新任局長詹永茂布達交接典禮，由台南市長黃偉哲親自主持、內政部警政署副署長蔡蒼柏監。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局新任局長詹永茂布達交接典禮，由台南市長黃偉哲親自主持、內政部警政署副署長蔡蒼柏監。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新任台南市警局長詹永茂是中央警察大學正科第47期交通學系畢業、中央警察大學交通研究所碩士，歷任內政部警政署警監督察、前桃園縣政府警察局八德、平鎮、龍潭、中壢及桃園分局分局長、內政部警政署教育組組長、宜蘭縣政府警察局局長、桃園市政府警察局主任秘書、副局長、基隆市警察局局長及內政部警政署警政委員等重要職務，內、外勤職務歷練豐富，富領導統御及協調能力，深獲各級長官肯定。

▲台南市警局新任局長詹永茂布達交接典禮，由台南市長黃偉哲親自主持、內政部警政署副署長蔡蒼柏監。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，新舊任局長交接及新任局長的布達儀式，主要是要宣示警察維護治安是一個天職，新任詹局長是中央警察大學交通警察系47級畢業，也是中央警察大學交通學系碩士，歷任的資歷非常非常豐富，尤其他在桃園任職10年，對於一個新興都市發展的治安維護著墨甚深。

黃偉哲說，警察是一個紀律部隊，對於治安的維護，沒有任何黨派之別，嚴守行政中立，所以警察就是奉上級指令執行職務，就是這麼簡單。但是對於職務的執行，我們要求的是績效，不管在台南市從歷任局長的努力，還有員警同仁大家的努力，為市民奠定了非常高的滿意度。

黃偉哲說，外界的風風雨雨、外界的一些話語，其實對於我們基層的同仁，事實上是有感受的，但是作為一個紀律部隊，就是奉公守法、執行職務。那麼台南市的警察同仁以及五力的各位志工，其實對於改善台南市的治安、交通都有非常重大的貢獻。在這些年來，我們市民感受是非常深的，所以對於未來詹局長率領台南市警察局各位同仁來繼續為市民服務，在治安以及所有警察服務的事項，希望說能夠延續過去所奠定的基礎。

黃偉哲強調，市政工作沒有最好，只有更好。警政工作同樣是這樣子，在犯罪的防範以及犯罪的打擊，交通的維護以及為民服務事項，相信也期待詹局長在未來能夠在很短的時間內就有很好的績效，可以呈現在所有的市民面前。那也期待也感謝市警局各位警察人員過去一段時間的努力，得到我們市民最高的肯定，那希望延續這樣子的一個基礎繼續來努力。

黃偉哲說，他代表台南市188萬市民，歡迎詹局長來台南市服務，也期許詹局長跟各位員警同仁持續努力，跟所有市政團隊一起來為市民服務，以達成守護大南的願景，營造安居樂業的宜居城市。

超級經典、一用上癮

ET快訊
兒子沒選上投手…台南父怒打投手爸　再抄球棒「斷他手」
野生辜莞允白沙灣「水中半球狂晃」！　KID一看噴火了
人夫生5寶後結紮　2年後「老婆又懷孕」…連驗2醫院：精蟲數0
三倍券才到手46分鐘！　他「all in威力彩」結局出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

5道防賊門窗變鐵棺材！雲林平房暗夜惡火　屋主蜷縮門後成焦屍

2英勇飛官殉職／高嘉隆弟換臉書封面照　淚喊：哥我想你，不要調皮快回家

兒子當不成少棒投手…火爆父打傷投手爸　再抄球棒「斷他手」

人夫生5寶後結紮！2年後「老婆又懷孕」…連跑2醫院一驗：精蟲數0　頭頂綠爆

墜機畫面曝光！「垂直墜毀」地面…濃煙大火瞬間炸出　2飛官殉職

猥褻2繼女還酸「住校是想勾搭有錢人」　狼父悲慘結局出爐

保管人犯原子筆被判違法　曾有女檢被攻擊...怒嗆：法官好運沒遇到

「你們都要害我啦！」高雄男持刀亂揮　家人嚇壞報警求救

快訊／高雄男不甩「居家檢疫」爽上舞廳！高市府重罰100萬

台南市警局長布達交接　新局長詹永茂上任視事

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

強迫症的天堂❤滿滿透明立方體　手工切冰塊！網：可以看一整天

男選手模仿鄧紫棋…本尊一合唱都認證！　鐵肺歌后PK郎朗「誰浮誇」ＸＤ

鄧倫密室逃脫「被NPC凶到結巴軟腳」　楊冪機智使出「軟綿音撒嬌」過關了！

學會「搭搭搭」3步伐對手秒滑倒！　他拍籃球教學萬人朝聖：動作超細

這種守備~~洪總表情包又來啦

5道防賊門窗變鐵棺材！雲林平房暗夜惡火　屋主蜷縮門後成焦屍

2英勇飛官殉職／高嘉隆弟換臉書封面照　淚喊：哥我想你，不要調皮快回家

兒子當不成少棒投手…火爆父打傷投手爸　再抄球棒「斷他手」

人夫生5寶後結紮！2年後「老婆又懷孕」…連跑2醫院一驗：精蟲數0　頭頂綠爆

墜機畫面曝光！「垂直墜毀」地面…濃煙大火瞬間炸出　2飛官殉職

猥褻2繼女還酸「住校是想勾搭有錢人」　狼父悲慘結局出爐

保管人犯原子筆被判違法　曾有女檢被攻擊...怒嗆：法官好運沒遇到

「你們都要害我啦！」高雄男持刀亂揮　家人嚇壞報警求救

快訊／高雄男不甩「居家檢疫」爽上舞廳！高市府重罰100萬

台南市警局長布達交接　新局長詹永茂上任視事

軍事設施傳多起爆炸案　美：伊朗防空系統已呈高度警戒

中職選秀／首輪熱門林子豪　高中三壘大物投入選秀

42歲男神被《機智醫生》張冬天問名字：對，我是元斌！尷尬結局笑翻網

完整名單曝光！蔡英文提名27位監委　全數獲立院表決通過

陳芳語比基尼邪惡視角照曝光　「由下往上」渾圓美胸全看光！

汪農場裡放繩「突然衝出公路」　飼主車陣中後悔：高估牠穩定性

不捨自宅遭法拍！董座出手償債　姊弟撕破臉局面暫落幕

蘇友辰／除了刑事審判　「陪審制」何妨另起爐灶

【廣編】2020微風南山之夜　匯聚國際獨家精品齊寵客

認了有整型「把鼻子砍掉重練」藏心疼真相　阿沁嫩妻近照曝…2年前臉才動3手術！

桃園少女繼父再爆！校內上演「四腳獸」　她2樓狂吼：我就是賤，我做錯了

社會熱門新聞

百億大亨剩8萬再次白手起家　3年拚出億萬身價

辣妹直白Diss：你沒有女友，這需求正常

墜機畫面曝光！「垂直墜毀」地面　2飛官殉職

飛官探雙親5天後殉職　超強經歷曝

快訊／雲林民宅驚傳火災...屋主成焦屍

國動辱瑀熙百人斬　判拘役30日定讞

80歲老翁山區採菇失足生憾事

八百壯士突襲立院　吳斯懷等13人起訴

小黃醉駕逆向上道　聯結車英勇對撞擋下他

怕傷害下方民宅民眾…2飛官左轉180度迫降重落地殉職

人夫結紮後老婆又懷孕！跑2醫院一驗「精蟲數0」頭頂綠爆

殉職飛官今年想婚　教友PO照悼念

內湖大直地主家產被正宮搬光　高嘉瑜出面了

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

更多熱門

相關新聞

台南勵志男真面目曝！竟是「毒窟太子」

台南勵志男真面目曝！竟是「毒窟太子」

台南綽號「太子」的王姓男子在江湖小有名氣，育有一名幼子的他逢人就告誡要腳踏實地，然而他的真面目其實是當地大藥頭！警方15日聯合其他單位逮人，王男隨後開車衝撞，警員迅速閃避連轟4槍射破輪胎，才讓他停下車。

社團狼師案　監院糾正台南市教育局、新東國中

社團狼師案　監院糾正台南市教育局、新東國中

台南新樓醫院安寧緩和共行

台南新樓醫院安寧緩和共行

台南環檢警結盟座談會

台南環檢警結盟座談會

撐不住了！謝龍介請辭國民黨台南市黨部主委

撐不住了！謝龍介請辭國民黨台南市黨部主委

關鍵字：

台南市警局長布達交接詹永茂

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

糗！法拍求分割共有老透天　一拍竟殺出外人搶下

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

百億大亨剩8萬再次白手起家　3年拚出億萬身價

辣妹直白Diss：你沒有女友，這需求正常

6泰人自台返國發高燒　進一步檢測

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

三倍券到手！他all in威力彩結局出爐

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

威力彩頭獎破20億！網友砸13萬全槓龜

黃曉明傳婚變Angelababy　官司判決書洩真相

董至成哽咽首揭離婚進度！

IT妹爽中4億！2年後近況曝...網搖頭

墜機畫面曝光！「垂直墜毀」地面　2飛官殉職

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆
真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面