高雄警察局長新舊任交接　新任局長劉柏良承諾「為市民安全努力」

▲高雄市新任警察局長劉柏良。（圖／記者洪正達攝）

記者黃子倩、洪正達／高雄報導

高雄市警察局長17日下午進行交接典禮，原本的局長李永癸調任內政部警政署警監一階警政委員，新任局長由內政部警政署副署長劉柏良調任，高雄代理市長楊明州擔任主持人，內政部警政署副署長黃宗仁擔任監交人，交接典禮會後，新任局長劉柏良接受訪問，他強調會接續掃蕩不法，讓高雄市民生活在安全的環境。

▲高雄市新任警察局長劉柏良。（圖／記者洪正達攝）

根據高雄市警察局的整理資料，107年市長選舉、109年總統、立法委員選舉及市長罷免投票案，李永癸局長率領警察局同仁執行查賄及反賄選工作，皆圓滿達成選舉治安維護任務。李永癸局長更視掃除黑幫、查緝毒品犯罪、檢肅非法槍械及打擊詐欺犯罪為當前治安工作重點，在任職期間，109年第1次全國同步掃黑專案行動獲評為警政署甲組第1名，107年7月到目前為止，共檢肅涉街頭暴力案件之治平專案目標22案、計64人到案，另查獲製毒工廠12件、16人、安非他命679公斤、海洛因592公斤、槍械改造工廠14件、非法槍枝138支、詐騙集團26件、680人，已相當程度壓制毒品、非法槍械及詐欺等犯罪。

另外，更全面積極防制交通事故，108年度「道路交通事故處理品質評核計畫」，經警政署評核為甲組第1名，109年1月至6月底，A1及A2類道路交通事故較去年同期發生件數減少1,121件，死傷減少1,237人，以具體行動展現本局維護交通安全與秩序的決心，有效防制交通事故發生，保護市民生命安全。

▲高雄市新舊任警察局長17日進行交接，各分局長皆出席典禮。（圖／記者洪正達攝）

而新任的警察局長劉柏良，資歷為中央警察大學刑事警察學系44期、中國文化大學中國大陸(問題)研究所碩士，劉局長歷任嘉義市警察局局長、刑事警察局副局長、保安警察第五總隊總隊長、鐵路警察局局長、內政部警政署警政委員、刑事警察局局長、內政部警政署副署長等職務，職務歷練相當完整。加上，劉局長曾任高雄市警察局左營分局分局長及刑事警察大隊大隊長，對高雄轄區治安狀況有相當的熟稔度，這次劉局長重新返回高雄，接任治安帥印，將再為大高雄治安打拼，共創佳績。

▲高雄市代理市長楊明州出席交接典禮擔任主持人。（圖／記者洪正達攝）

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