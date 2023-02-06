時隔三年！大陸出境旅遊團今重啟　50人凌晨自廣州起飛搶頭香

▲大陸首個出發的出境旅遊團隊。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

近50名遊客2月5日21時齊聚廣州新白雲國際機場T2航站樓48號門，他們將乘坐阿聯酋航空2月6日凌晨0點15分起飛的航班EK363，開啟他們的出境之旅。這是自2020年1月26日大陸國家文旅部宣布「全國旅行社及在線旅遊企業暫停經營團隊旅遊及『機票+酒店』旅遊產品」時隔3年後，大陸首個出發的出境旅遊團隊。

據《澎湃新聞》報導，大陸文化和旅遊部1月20日宣布，2月6日起，試點恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營中國公民赴有關國家出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。試點國家名單包括泰國、印尼、柬埔寨、馬爾地夫、斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞、新加坡、寮國、阿拉伯聯合大公國、埃及、肯亞、南非、俄羅斯、瑞士、匈牙利、紐西蘭、斐濟、古巴、阿根廷。多家旅行社透露，出境遊首發團的多條線路已收滿。

與此同時，中國內地（台稱：中國大陸）與香港於1月8日恢復首階段正常通關，並將於2月6日全面恢復。2月3日，國務院港澳事務辦公室發布《關於全面恢復內地與港澳人員往來的通知》。自2023年2月6日零時起，全面恢復內地與港澳人員往來，取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，不設通關人員限額。恢復內地居民與香港、澳門團隊旅遊經營活動。

根據攜程統計消息，截至1月末，大陸2月國內出境復飛航線已超過40條，復飛周均航班量已超過140班。其中亞洲目的地航線佔比超過八成，香港、澳門及泰國復飛航班佔比即達到四成以上。此外，從價格上看，三成航班的價格低於2019年同期成交均價，一成左右航班甚至比2019年便宜30%以上。

去哪兒平台上，在2023年春節期間，飛往香港的機票預訂量年增率增長5.5倍，預訂量位列目的地第二名。

眾信旅遊預計，「未來旅遊市場將通過國內遊拉動出境遊，周邊遊帶動長線跨境遊的趨勢，循序漸進的復甦。因此在放開初期，出境目的呈現出多元化、定制化需求，短期內主要以商務拜訪、出國探親、出國留學等長期出境需求為主，海外健康醫療也呈現出新的需求量，預計2023年五一黃金周或暑期能夠更加明顯地感受到出入境旅遊市場的變化。」