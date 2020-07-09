「槍在手，跟我走」高雄男街頭嘻鬧　仿《讓子彈飛》綁架情節…下場糗爆

▲警方通知李姓車主到案說明。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

民風純樸的高雄鹽埕區6月底竟傳出一起擄人案，當時鹽埕分局獲報，指出在五福四路上一輛行進中的自小客車上有乘客被套頭，警方不敢大意，當下與鄰近的鼓山、新興2個分局約30名警力組成專案小組，經逐步調閱監視器後，發現竟是一起惡作劇，後續通知車主及當事人報案後，辯稱只是一時好玩模仿電影《讓子彈飛》的綁架橋段，當時降下車窗對著路人大喊「槍在手，跟我走」，沒想到卻被路人當成擄人案件通報警方，事後遭到警方函送誣告罪，相當後悔。

▲李男到案說明後，警方要求副駕的翁男再次演練過程。（圖／記者洪正達翻攝）

據了解，這起案件發生在6月30號凌晨一點多，鹽埕分局接獲一名賴姓男子報案，指出五福四路上一輛黑色自小客車上，有民眾從副駕探頭對外求救，疑似遭人擄走，該輛車持續向哈瑪星方向疾駛，警方不敢大意，先一步通報攔截圍捕後，立即與鼓山、新興2間警分局組成專案小組，並持續調閱沿線監視器，不過專案小組也發現，該輛自小客行徑相當怪異，且車速相當緩慢，副駕上疑似遭擄的民眾也沒有掙扎、逃脫的跡象，研判可能是一起惡作劇。

專案小組以車追人後，當天凌晨3點就通知黑色自小客車主李姓男子到案說明，他才供稱是副駕的翁姓友人臨時起意，模仿電影《讓子彈飛》中綁架勒索的橋段．沒想到卻假戲真做驚動到大批警力介入偵辦，翁男為證明自己就是副駕被擄的民眾，當場以同樣的購物袋套頭演示，於是整起「擄人」案件變宣告「偵破」。

警方偵訊後，依《未指定犯人，而向該管公務員誣告犯罪者》罪嫌函送法辦，警方表示，勿因一時好玩惡作劇，而向警方謊報有刑案發生，除讓警方疲於奔命浪費社會資源外，並會付出代價吃上官司，刑期為一年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

▲鹽埕分局偵查隊長陳正威說明案件處理經過。（圖／記者洪正達攝）