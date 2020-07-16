杯中偷倒催情藥！下藥男道歉硬拗「惡作劇」：想看女生藥後反應

▲深圳日前有一名女子相約男性朋友到餐廳吃飯，險遭杯中下藥 。（示意圖／PEXELS）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

本站13日報導《飲料被下催情藥！她不知情「服務生小哥秒靠近」暗中保護…超偶像劇式解救》，深圳一名女子「小唯」（化名）險遭趙性男子杯中下藥，引發網友熱議。近日竟又爆出趙男犯案後不但道歉不誠懇，還辯稱只是惡作劇，事件發生不久後，於15日被警方以涉嫌性侵拘捕。

據悉，小唯與趙男已相識多年，沒想到與對方的一次飯局中，杯子竟險遭下藥。事後，男方主動透過微信向小唯道歉，並稱為自己做錯的事感到很後悔。意想不到的是，趙男先前曾以文字回覆陸媒，下藥的事情只是惡作劇，為的就是想看女生的藥後反應。

而日前小唯接受傳媒訪問表示，事件發生後，嚴重影響到她的精神狀態，「我會一直反覆去想，當天如果發生了另一種結果，我可能會有什麽樣的下場」。她也對趙男的道歉怒斥道，「下藥的時候想過要放過我嗎」，道歉內容根本避重就輕，所以不會選擇原諒他。

深圳員警接到報案後，經過數日的調查，以涉嫌性侵拘捕犯案男子。警方約談時，趙男承認做出這種令人不齒的事情，感到非常後悔，造成當事人無法挽回的傷害、給社會帶來負面影響，也真誠的道歉。