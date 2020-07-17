黃暐瀚打臉酸民！領三倍券被批口嫌體正直　貼影片回擊：叫我瀚神

▲領三倍券被酸口嫌體正直，黃暐瀚拿出證據嗆酸民。（圖／鏡週刊）

圖、文／鏡週刊

資深媒體人黃暐瀚先前曾擔憂，三倍券將事倍功半，且會引發民怨，但他仍在發放首日領取了5份，引來不少網友嘲諷，連焦糖哥哥（陳嘉行）也大酸口嫌體正直，值得鼓勵。對此黃暐瀚反擊說自己從未說過「不領」，並附上網路節目片段打臉酸民，表示這些人看完後一定會叫自己「瀚神」。

面對網友留言洗版，黃暐瀚嗤之以鼻地表示，自己說過「會領」，但從未說過「不領」，所以對於「中央廚房粉絲團」一條鞭各種酸，只有嘴角上揚＋黑人問號。他不解，通通都是自己的錢、自己繳的稅金，為什麼不領？

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為證明自己確實講過「會領三倍券」，黃暐瀚特別附上一個月前網路節目的片段佐證。「一個半月前，就把發券之後的各種狀況，全部都預測到了，無一不準。」

影片中也提到黃暐瀚說的「脫褲子放屁」，是指政院先存1,000元到中低收入戶的戶頭之後，再讓他們拿這筆錢去買三倍券，還原「脫褲子放屁」並非用來形容「三倍券」本身。他怒嗆酸民是不是沒有話題可以罵，亂扯一通自己嗨？

最後黃暐瀚說影片只有4分鐘，要大家點下，看完後「你一定會叫我『瀚神』，給我一個讚！」



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