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排領三倍券嫌煩？他曝當年領馬政府消費券慘景：人類真健忘

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▲郵局開賣三倍券...他「不到5點就去排」搶頭香喜喊：領取流程大約只要2分鐘！。（圖／記者邱中岳攝）

▲不少民眾搶在發放首日領三倍券。（圖／記者邱中岳攝）

記者崔子柔／綜合報導

振興三倍券15日開放領取，郵局及超商都大排長龍，也有不少民眾碰上系統當機的情形，大罵政府「擾民」。「警察球評」石明謹就提到當年領錢總統馬英九政府消費券的慘況，忍不住說「人類真的是一種很容易遺忘的動物」。

依據經濟部統計，截至昨日下午10時，全台已有527萬6937人完成領券。石明謹昨晚在臉書發文表示，「不知道大家記不記得2009年馬政府發消費券是怎麼發的？」2009年1月18日星期日在14000多個發券所，民眾需要帶著身分證、印章排隊，「回到戶籍地，像領選舉票一樣，到規定的地方排隊去領，而且只有當天可以領，錯過只能在2月7日至9日之間到指定郵局領取」。

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石明謹當時負責擔任台北市大安區幸安國小的安全維護，他指出，「排隊領消費券的人從教室排到校門口，原本預計發放到下午5點，結果當天幸安國小因為中間出現消費券短缺，數量跟預定發放人數不符，會計人員中間查了老半天，最後一直發放到晚上9點多」，原本的勤務只排到晚上6點，所以連便當都沒有得吃，他還跑去和行政組抗議。

▲▼ 石明謹 。（圖／翻攝自臉書）

▲石明謹臉書原文。（圖／翻攝自臉書／石明謹）

石明謹表示，「現在領三倍券可以預訂領取的超商跟時間，也可以在很長的一段時間內，自由到郵局領取，但許多人卻說好不方便，要排很長的隊」，忍不住說「人類真的是一種很容易遺忘的動物」。

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