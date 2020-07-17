TikTok受不了被封殺！傳脫離北京母公司獨立營運

▲中國公司字節跳動旗下APP抖音，在海外市場以名為TikTok的版本運行。（示意圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）今天表示，預期TikTok將脫離北京母公司獨立營運，會比被禁用好。TikTok先遭印度政府禁用，現在又受到川普政府鎖定，原因都和中國政府有關。

綜合外媒報導，比起美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）先前提到要禁用TikTok，柯德洛認為，脫離北京字節跳動科技有限公司（ByteDance Technology Co.）會是比較好的選擇，「這還沒確定，但我預期TikTok會退出中國經營的控股公司，成為獨立的美國公司繼續營運。」

但柯德洛沒有說明TikTok的所有權是否會改變，也沒有回答美國公司可否收購。

白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）昨日指出，川普政府正在研究社群軟體如TikTok、WeChat等可造成的國安風險，並預期在接下來數周內採取相對應的行動。

繼中國通訊設備商華為之後，中國字節跳動成為美中對壘的下一個熱點，旗下的抖音國際版TikTok先被印度禁用，接著又陷入美國政府的「後門指控」，強烈懷疑該公司接受中國政府的要求，蒐集用戶個資隱私後，上繳給北京當局。