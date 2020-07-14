美國或封殺「微信、抖音」　華春瑩：不要做那些貽笑天下的事

▲美國或封殺微信。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國白宮國家貿易和製造業政策辦公室主任納瓦羅12日表示，「我認為川普有可能已經開始準備對TikTok和微信動手了。」他還諷刺，抖音海外版TikTok聘用迪士尼（Disney）前高管梅耶（Kevin Mayer）擔任新首席執行官，玩的把戲和中國電信業巨頭華為公司一樣。他稱，梅耶做TikTok一把手就是做中國的「傀儡」。

對此，陸外交部發言人華春瑩華春瑩回應，「美國自詡擁有強大的價值觀，可是為何現在卻對一個年輕人喜歡的、輕鬆分享娛樂影片的社交媒體如此害怕？」

她諷刺，「我不知道納瓦羅此次是以白宮官員的身分還是以『羅恩•瓦拉』的身分在發表言論。」據悉，納瓦羅曾被媒體披露在2011年攻擊中國的圖書《致命中國》（Death by China）中多次引用自己杜撰的專家瓦拉（Ron Vara）說的話。

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

華春瑩繼續說，「他聲稱所有的數據都可以經過社交軟件進入中國軍隊，進入中國共產黨，不知道證據何在？能不能拿出證據給大家看看？如果拿不出來，那就是納瓦羅在往自己可恥的謊言單上又增加了一條。」

她指出，「『稜鏡門事件』早已揭示美國才是這個世界上名副其實的駭客帝國，長期以來都在世界範圍內無差別地進行非法網絡攻擊、監聽和竊密。」

華春瑩反問，「美國自詡擁有強大的價值觀，可是為何現在卻對一個年輕人喜歡的、輕鬆分享娛樂視頻的社交媒體如此害怕？為何強大的美國會如此脆弱？」她強調，「我想這是一個值得大家深思的問題，也是希望納瓦羅和美國這些官員們認真思考的一個問題。我們希望他們能夠跟他們的年輕人進行對話，不要去做貽笑天下的事情。」

川普7月7日公開表示，美國政府正在評估是否應當禁用TikTok，「這是一筆大生意，現在發生跟中國有關的事情，例如新型冠狀病毒肺炎疫情，他們對美國和全世界做的事都很不光彩。」川普重申，禁止TikTok是他就新冠疫情懲罰中國的諸多手段之一，他還在考慮中。

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