幕後／陳其邁祭出3大變革　李眉蓁被認為複製韓國瑜模式

▲高雄市長候選人陳其邁。（資料照／競選辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨全國黨代表大會19日登場，屆時為拉抬高雄市長補選的選情，市長候選人陳其邁將與總統蔡英文、黨執政縣市長同台。對於本次選戰，地方人士分析，2.0版的陳其邁不再走過去只讓藍綠歸隊的傳統策略，而是祭出3大變革；反觀國民黨候選人李眉蓁，則被認為有複製2018韓國瑜模式的味道。

地方人士分析高雄過去這段時間的氛圍，從6月6日罷韓投票的結果，93萬多張同意罷免票，遠遠超乎預期的票數，幾乎底定8月15日補選的結果。其實，關鍵除了藍營內部分裂、淺藍與知識藍出走之外，更重要的是，眾多年輕人、中間選民重重賞了韓國瑜一記當頭棒喝。

因此，陳其邁的團隊在評估與策略上，也做了相當程度的調整，深知即便在「綠大於藍」的高雄，仍不能只是讓藍綠各自歸隊，候選人應該要爭取選票極大化，才是當前高雄勝選的關鍵。

地方人士半開玩笑地說，對於高雄而言，策略上掌握基本盤並不保險，因為藍綠政治光譜中的淺藍、淺綠族群，多半是教育程度高、中產階級的理性選民，也是喜歡「用選票教訓政黨」的叛逆選民。

在兵家必爭的「年輕族群」，選戰幕僚早已評估，25歲以下的族群，是不可能用傳統選戰的方式來召喚，他們長期被「大人的遊戲」排除在外，當他們自知權益要自己爭取時，凝聚力與影響力就不可想像了。

所以，陳其邁在選戰策略上，相較於2018年做了相當程度的變革，包括三大方向：第一，是鎖定基本盤以外的族群，要開拓更多票源，日前參訪杉林區永齡農場時，向來傾藍的郭台銘也派出曾被親民黨列為不分區立委候選人的劉宥彤就全程陪同，在選戰敏感時刻，這動作背後意義也就不言可喻了。

第二，陳其邁則是要針對經濟停滯問題，提出具體的科技發展、產業轉型政策，端出真正可行的牛肉，主要在於重拾中間選民的信心；第三，顯而易見的是，他努力強攻青年創業的政策。

相對而言，國民黨高雄市長候選人李眉蓁的策略，地方人士認為，她如果再不跟韓國瑜、傳統國民黨做切割，是越來越難接觸中間選民與年輕選民的；從她這陣子的選戰策略可以發現，似乎想複製2018年韓國瑜競選模式，把「找回韓團隊」當成選戰訴求，這像在替國民黨驗證高雄還剩多少韓鐵粉。

▲國民黨市長補選候選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）