　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／陳其邁祭出3大變革　李眉蓁被認為複製韓國瑜模式

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲李眉蓁選舉MV爆侵權爭議，陳其邁給過來人經驗 。（圖／競選辦公室提供）

▲高雄市長候選人陳其邁。（資料照／競選辦公室提供）

記者陶本和／台北報導

民進黨全國黨代表大會19日登場，屆時為拉抬高雄市長補選的選情，市長候選人陳其邁將與總統蔡英文、黨執政縣市長同台。對於本次選戰，地方人士分析，2.0版的陳其邁不再走過去只讓藍綠歸隊的傳統策略，而是祭出3大變革；反觀國民黨候選人李眉蓁，則被認為有複製2018韓國瑜模式的味道。

地方人士分析高雄過去這段時間的氛圍，從6月6日罷韓投票的結果，93萬多張同意罷免票，遠遠超乎預期的票數，幾乎底定8月15日補選的結果。其實，關鍵除了藍營內部分裂、淺藍與知識藍出走之外，更重要的是，眾多年輕人、中間選民重重賞了韓國瑜一記當頭棒喝。

因此，陳其邁的團隊在評估與策略上，也做了相當程度的調整，深知即便在「綠大於藍」的高雄，仍不能只是讓藍綠各自歸隊，候選人應該要爭取選票極大化，才是當前高雄勝選的關鍵。

地方人士半開玩笑地說，對於高雄而言，策略上掌握基本盤並不保險，因為藍綠政治光譜中的淺藍、淺綠族群，多半是教育程度高、中產階級的理性選民，也是喜歡「用選票教訓政黨」的叛逆選民。

在兵家必爭的「年輕族群」，選戰幕僚早已評估，25歲以下的族群，是不可能用傳統選戰的方式來召喚，他們長期被「大人的遊戲」排除在外，當他們自知權益要自己爭取時，凝聚力與影響力就不可想像了。

所以，陳其邁在選戰策略上，相較於2018年做了相當程度的變革，包括三大方向：第一，是鎖定基本盤以外的族群，要開拓更多票源，日前參訪杉林區永齡農場時，向來傾藍的郭台銘也派出曾被親民黨列為不分區立委候選人的劉宥彤就全程陪同，在選戰敏感時刻，這動作背後意義也就不言可喻了。

第二，陳其邁則是要針對經濟停滯問題，提出具體的科技發展、產業轉型政策，端出真正可行的牛肉，主要在於重拾中間選民的信心；第三，顯而易見的是，他努力強攻青年創業的政策。

相對而言，國民黨高雄市長候選人李眉蓁的策略，地方人士認為，她如果再不跟韓國瑜、傳統國民黨做切割，是越來越難接觸中間選民與年輕選民的；從她這陣子的選戰策略可以發現，似乎想複製2018年韓國瑜競選模式，把「找回韓團隊」當成選戰訴求，這像在替國民黨驗證高雄還剩多少韓鐵粉。

▲國民黨市長補選參選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲國民黨市長補選候選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／雲林民宅驚傳火災！　屋主受困尋獲已成焦屍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍綠對打Round 2　「破頭、狠咬、扯髮、嘔吐」立委傷兵一次看

設市滿百年！北市推「回到1920」活動　邀民眾用雙腳探訪台北歷史

幕後／陳其邁祭出3大變革　李眉蓁被認為複製韓國瑜模式

陳玉珍全副武裝「1擋多」　結果一個後腳踢垮國民黨最後防線

快訊／被控亂咬人　呂玉玲秀驗傷單反擊：林楚茵先對臉揮拳！

呂玉玲出口狠咬　林楚茵17日委託律師提告

直升機180度迴轉重摔墜毀！旅長哽咽還原「飛行路線」：天氣不好

國民黨團轟游錫堃作弊「未發表決卡」　林志嘉：全數如實發放

陳玉珍死抱出猛招　戰鬥靴不夠看「S腰帶直接釘在主席台」

混亂中表決提案　國民黨怒轟民進黨作弊揚言提告偽造文書

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

強迫症的天堂❤滿滿透明立方體　手工切冰塊！網：可以看一整天

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

男選手模仿鄧紫棋…本尊一合唱都認證！　鐵肺歌后PK郎朗「誰浮誇」ＸＤ

學會「搭搭搭」3步伐對手秒滑倒！　他拍籃球教學萬人朝聖：動作超細

新北男「為通緝女友」倒車狂飆　自撞路燈...寵物狗一起被帶回！

這種守備~~洪總表情包又來啦

藍綠對打Round 2　「破頭、狠咬、扯髮、嘔吐」立委傷兵一次看

設市滿百年！北市推「回到1920」活動　邀民眾用雙腳探訪台北歷史

幕後／陳其邁祭出3大變革　李眉蓁被認為複製韓國瑜模式

陳玉珍全副武裝「1擋多」　結果一個後腳踢垮國民黨最後防線

快訊／被控亂咬人　呂玉玲秀驗傷單反擊：林楚茵先對臉揮拳！

呂玉玲出口狠咬　林楚茵17日委託律師提告

直升機180度迴轉重摔墜毀！旅長哽咽還原「飛行路線」：天氣不好

國民黨團轟游錫堃作弊「未發表決卡」　林志嘉：全數如實發放

陳玉珍死抱出猛招　戰鬥靴不夠看「S腰帶直接釘在主席台」

混亂中表決提案　國民黨怒轟民進黨作弊揚言提告偽造文書

與男友同時高潮的5個命定體位　喬對角度不再喊痛

CBA／劉錚20分9籃板榮耀惜敗　廣東宏遠艱困收26連勝

沈嶸開YouTube當「東區嶸姐」！　揭秘豪門婚姻4地雷：女人千萬小心　

中職／中信兄弟半季37勝破隊史紀錄　勝率締17年來新高

搬新家打麻將！他坐神位「莊家連17」...朋友車禍腦死　鄰居曝前屋主慘況

迪麗熱巴拍戲現場照曝光！　「無P圖真面目」網看傻：臉好腫

老王樂隊「吐司果腹」熬出新專輯　團員放棄教職…糾結1年半！

「JYP迷濛男友照」掀迷因熱潮…TWICE也瘋製圖！　朴軫永崩潰：連孩子們都在學

白天是飯店主廚！　帥哥直播主「神似柯震東」狂吸女粉…線上教料理走紅

印度阿薩姆邦也洪水…已知66人死亡　至少360萬人受災

新北男「為通緝女友」倒車狂飆　自撞路燈...寵物狗一起被帶回！

政治熱門新聞

林楚茵「手被國民黨立委咬傷」

直升機緊急迴轉墜毀！旅長還原天氣狀況

即／自主呼吸！陸戰隊重傷中士拆葉克膜

快訊／超驚悚！呂玉玲出手環抱賴品妤　「超狠扯髮拖行」

陳玉珍全副武裝「1擋多」　結果一個後腳踢垮國民黨最後防線

撐不住了！謝龍介請辭國民黨台南市黨部主委

幕後／陳其邁祭3大變革　李眉蓁被認為複製韓模式

共機今現蹤演習重砲射擊區

立院議事空轉　陳柏惟邀藍委丟球

藍綠對打Round 2　「破頭、狠咬、扯髮、嘔吐」立委傷兵一次看

國發會：蔡英文任內國人GDP可望超過3萬美金　經濟成長率最高3.4%

快訊／被控亂咬人　呂玉玲秀驗傷單反擊

飛官簡任專臉書最後貼文曝光

林楚茵明委託律師提告呂玉鈴

更多熱門

相關新聞

李眉蓁競選歌涉侵權　吳益政：道歉說清楚就好

李眉蓁競選歌涉侵權　吳益政：道歉說清楚就好

國民黨高雄市長補選戰候選人李眉蓁日前發布改編周杰倫歌曲的「高雄Mojito」，不過因為用有資安疑慮的「抖音（TikTok）」拍攝引發熱議，後續又因為版權問題下架。對此，吳益政呼籲，不要讓這花絮變成競選主軸，該道歉就道歉，還是要回到市政討論。

李眉蓁選舉MV下架落淚「1450你們到底算什麼」

李眉蓁選舉MV下架落淚「1450你們到底算什麼」

吳益政批財劃法：高雄人不是乞丐！

吳益政批財劃法：高雄人不是乞丐！

陳其邁車掃直播「女聲」是誰　原來是正妹前主播！

陳其邁車掃直播「女聲」是誰　原來是正妹前主播！

陳其邁抽1號籤王！期許成第一名市長

陳其邁抽1號籤王！期許成第一名市長

關鍵字：

陳其邁

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

6泰人自台返國發高燒　進一步檢測

快訊／雲林民宅驚傳火災...屋主成焦屍

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

他海上遇恐怖怪客　厚唇張開竟長整排人牙

即／威力彩18.3億頭獎獎號出爐

快訊／6名泰國人抵曼谷「發高燒」！指揮中心回應

李芳雯1年嘿咻男星400次　分手當晚還要！

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

賈靜雯穿黑色比基尼！解放火辣身材

即／下次還有機會！威力彩18.3億槓龜

夜衝進辛亥隧道　他遇腳踏車女嚇傻

「4生肖」快買威力彩　命理師曝幸運數字

糗！法拍求分割共有老透天　一拍竟殺出外人搶下

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆
真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

強迫症的天堂❤滿滿透明立方體　手工切冰塊！網：可以看一整天

強迫症的天堂❤滿滿透明立方體　手工切冰塊！網：可以看一整天

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面