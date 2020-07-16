白沙屯媽進香「已無存粹聲」　媽祖緣曝30秒影片...網友大讚：彷彿回到從前

記者郭世賢／綜合報導

2020年白沙屯媽祖進香於13日回宮暫時落幕，信仰組織「媽祖緣 MaZu fate」臉書粉絲團發布一段在進香路程中，僅有神轎與鑼的30秒影片，網友大讚：彷彿回到從前，響亮鑼聲、撫慰人心。

▲ 白沙屯媽進香被淹沒存粹聲響，媽祖緣曝30秒影片...網友大讚：彷彿回到從前。（圖／臉書「媽祖緣 MaZu fate」粉專提供，下同）

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早期與白沙屯媽祖徒步進香，人數稀少時，除了鑼聲與腳步聲外還有轎桿與麻繩摩擦的聲響，一名來自台中呂小姐表示：以前沒有嗶嗶嗶，這個聲音彷彿回到從前的純樸，而聽到這種聲音會給人安定的力量。

媽祖緣 MaZu fate創辦人周國榮表示，白沙屯媽祖最大特色之一，其隊伍中僅有神轎與銅製鑼，鑼聲搭配神轎擺動規律而改變節奏，加上竹桿發出的摩擦聲，是很淨化人心的。

周國榮說，在現場能真正感受到與媽祖通行的魅力，不過近幾年因參與的香客倍增，自發性的民眾紛紛當起交通指揮大使，即便出自好意，仍希望減少哨音，讓這個清脆的聲響能好好的保存下去。

國家無形文化資產白沙屯媽祖徒步北港進香，其特色之一隊伍中僅有頭旗、神轎與鑼，不過因近年來參與香燈腳人數倍增，隨行護轎人員為保護神轎行進順暢，紛紛當起交通志工，現場氣氛瀰漫著倉促又緊張的感覺。

「媽祖緣 MaZu fate」臉書粉專：https://www.facebook.com/Matsnfate/

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▲「媽祖緣 MaZu fate」臉書粉絲團曝神轎與鑼的30秒影片，網友大讚：彷彿回到從前，響亮鑼聲、撫慰人心。