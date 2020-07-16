【廣編】《崩壞3rd》 X 《純喫茶》　夏日限定聯動開啟！

【廣編】

圖、文／統一純喫茶提供



為迎接即將到來的全新角色「雷之律者」及大型暑期活動版本，《崩壞3rd》繁中服將開展系列預熱及玩家回饋活動。首波聯動活動—「崩壞3rd x 純喫茶」即日開跑。

即日起，「崩壞3rd x 純喫茶」推出聯動限定650mL茶飲包裝，共七種口味。瓶瓶送虛寶，最高開出800組「水晶*1000」獎勵。另外還有7-11通路獨家加碼，購買兩瓶以上必中聯動限定的遊戲內雷律造型手機吊飾以及額外虛寶，還可抽100隻泳裝公仔周邊！同時，參與遊戲內活動，還有200個限定清涼周邊福袋等好康大放送。

新鮮體驗瓶瓶送，最高開出800組「水晶*1000」獎勵

至全台四大超商、各大連鎖量販、超市等通路購買純喫茶650mL系列《崩壞3rd》指定包裝商品，憑包裝上虛寶貼紙序號即可至遊戲內兌換限定聯動道具，有機會獲得下列道具之一：水晶*1000、星石*500、相轉移鏡片*1、水晶*10、秘銀*4000。



7-11獨家加碼活動，必得限定聯動道具「雷律喫茶」，抽100隻泳裝公仔周邊

2020/ 7/15起 至2020/ 8/11止，至全台7-11同時購買兩瓶純喫茶650mL結帳，即可額外獲得一組小白單虛寶加碼序號，單筆發票最多累積送三組序號，憑紙內序號，即可在遊戲內兌換限定聯動道具，必得遊戲內手機吊飾掛件*1，並有機會獲得下列道具之一：泳裝公仔*1、體力藥水*2、雙子靈魂結晶*4、秘銀*2000、金幣*10000。

詳細《崩壞3rd》X純喫茶活動說明，請參考活動官方網站。

