「工業化城市」轉「設計之都」　高雄藝術產業化！吳益政：學德國柏林經驗

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▲高雄市長補選民眾黨候選人吳益政 。（圖／吳益政競選總部提供攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長候選人吳益政受邀參與藝文座談會，與高雄在地藝術家及藝術從業者一同暢談高雄的設計及藝術發展，與會藝術家也表達現實的生存問題。吳益政認為藝術不能單純以市場機制來處理，站在市長的高度，應由政府扶植產業發展，希望推動高雄「藝術產業化，轉型設計之都」。

吳益政表示，高雄是工業城市，需倚靠文化力挹注才能轉型，將城市的生命活化，如德國柏林就成功轉型。之前去柏林考察時也讚嘆其活用閒置空間的政策，吸引全球創作家長駐於此，順利促使了城市的再生。而城市的故事更能透過藝術表達，展現出海洋城市高雄堅韌溫柔的生命力。

吳益政指出，藝術也是一種產業，政府要做的是提供穩定的資金及市場供應鏈，上任後將參考國外經驗成立「藝術銀行」，注資於「信用保證基金」，由銀行貸款給藝術家，並以藝術品作為擔保品。如果時間到期，有困難沒有辦法償還貸款，銀行就把藝術品的抵押權變為所有權，進行拍賣，再讓資金再回流去信用保證基金。

▲高雄市長補選民眾黨候選人吳益政 。（圖／吳益政競選總部提供攝）

市府應給予合理的容積獎勵，尋找合適空間建立「社區藝廊」，由政府投資社會企業來經營管理，參與專案貸款的藝術品，平時就可以在藝廊展售，並定期舉辦拍賣會，完善藝術品的市場供需狀況。吳益政表示，辦展覽不能解決藝術產業的問題，應建立整體機制才能讓藝術工作家在生活無憂的心境下放手創作。

吳益政強調，人是社會的主體，好的公共政策就是要呈現人的價值，不但傳達了對自我生命的展現，更是社會文化的表徵。政府的角色不但是支持者，更應挹注資源，與藝術家合作，用藝術品來投資，不但創造新的經濟更提升了城市的內涵，充分發揮高雄的海洋文化，成為有故事的設計之都。

▲高雄市長補選民眾黨候選人吳益政 。（圖／吳益政競選總部提供攝）