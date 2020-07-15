三峽少年雙載撞警車1死！父親質疑「警車故意要輾他」…警方還原狀況喊冤

記者柯振中、陳以昇／新北報導

新北市三峽區15日凌晨發生嚴重車禍，16歲的陳姓少年無照騎車載朋友，行經十字路口時撞上警車，導致騎士當場身亡、後座乘客全身挫傷，警車上的員警也遭到玻璃割傷。事後，傷者的父親指控，車禍發生後，警車還倒車，輾過兒子的手、腳，令人相當生氣。對此，警方也出面回應了。

▲三峽少年闖紅燈高速撞警車，當場噴飛亡。（圖／記者陳以昇翻攝）



陳男當時騎車載著蘇姓少年，行經民權街、弘園街口時，撞上了警車，由於撞擊力道猛烈，陳男當場噴飛，送醫後不幸身亡，後座的蘇姓少年騰空飛起，身上多處挫傷、骨折，警車上的2名員警也遭到玻璃割傷。

▼三峽16歲少年撞警車，傷者父親質疑「兒子的手腳被輾過」。（圖／記者陳以昇攝）



事件發生後，蘇男向父親說明，撞到警車後，他親眼看著警車倒車，接著輾過他的右手、右腳。這讓蘇男的父親感到相當生氣，出面質疑警方「為什麼要倒車」，「警方為什麼要倒車？我在懷疑警方是要故意置人死地嗎？」

對此，三峽警方則回應，由於事發當下猛烈撞擊，警車被撞上，立刻又撞到隔壁的攤位，導致攤位瓦斯外洩，員警聞到濃濃的瓦斯味，引擎溫度又很高，擔心突然發生爆炸，造成更多傷亡，因此在緊急狀況下倒車，支援員警順勢將蘇男「拖離」時，夾縫在車後往後拖行。

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